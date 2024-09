Formel 1: Mega-Deal perfekt – wird Aston Martin jetzt Weltmeister?

Bei seinem Einstieg in die Formel 1 machte Milliardär Lawrence Stroll unmissverständlich klar: Er will Weltmeister werden – und dafür nimmt der Kanadier seit einigen viel Geld in die Hand. Seinen bislang größten Coup feierte er nun aber mit der Verpflichtung von Adrian Newey.

Der begehrtesten Fahrzeugdesigner der Formel 1 heuert bei Aston Martin an, wird ab März 2025 für den Rennstall arbeiten. Damit rückt Teambesitzer Stroll seinem Traum vom WM-Titel ein ganzes Stück näher. Die Newey-Verpflichtung könnte alles verändern.

Formel 1: Aston Martin landet Mega-Coup

Aston Martin hat in den vergangenen Jahren Fortschritte gemacht, fuhr 2023 sogar regelmäßig aufs Podium. Der ganz große Sprung nach vorne blieb bislang aber aus. Das soll sich 2026 nun ändern – und mit Adrian Newey ist das „wichtigste Puzzleteil“ gefunden.

Der Design-Guru ist fast schon eine Garantie auf einen Weltmeister-Titel. Alles, was der 65-Jährige bislang anpackte, wurde zu Gold. Für drei verschiedene Teams designte er Autos, die am Ende ganz oben auf dem Podest standen. Mit Williams feierte er vier Fahrer- und fünf Konstrukteurs-WMs, mit McLaren zwei Fahrer und fünf Konstrukteur- und mit Red Bull sieben Fahrer und sechs Konstrukteur-Weltmeisterschaften.

„Adrian ist der Beste der Welt in dem, was er tut – er ist an der Spitze seines Spiels – und ich bin unglaublich stolz, dass er zum Aston Martin Aramco Formula One Team stößt“, schwärmte Lawrence Stroll und sagte: „Adrian ist […] aus technischer Sicht und aus Sicht der technischen Führung ganz sicher das wichtigste Teil des Puzzles. Er wird das Team führen und ich denke, das wird einen Effekt auf die ganze Organisation haben.“

Kann Newey jetzt auch Aston Martin zum Weltmeister machen?

Ohne Zweifel ist Newey der Beste auf seinem Gebiet. Über Jahre überraschte er immer wieder mit den neusten Innovation, fand in jedem Regelbuch eine Lücke und baute die schnellsten Autos. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, denn Newey kann das Team nicht im Alleingang zum Weltmeister machen. Die Zahnräder müssen ineinandergreifen und es braucht einen Fahrer, der die Qualitäten auf der Strecke hat.

Was definitiv für Newey und Aston Martin spricht, ist der Zeitpunkt. 2026 gibt es die nächste große Regelrevolution – und das spielt dem Design-Guru natürlich voll in die Karten. Immer, wenn die Formel 1 neue Regeln umsetzte, machten Neweys Team einen großen Sprung. Hinzukommt, dass Aston Martin mit Honda einen neuen Motorenpartner hat, mit dem Newey schon erfolgreich bei Red Bull zusammenarbeitete.

Mit Newey wird Aston Martin mit Sicherheit einer der großen Favoriten für 2026 sein. Ob er Aston Martin aber auch wirklich zum Weltmeister-Titel führt, das lässt sich nicht sicher sagen.