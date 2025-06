Formel 1: Schock für Hülkenberg-Kollege – sogar sein Rennen war in Gefahr!

Ein turbulenter Start ins Rennwochenende für Gabriel Bortoleto. Der Teamkollege des deutschen Piloten Nico Hülkeberg war nach einem Abendessen in Zürich schockiert: Ein Dieb brach sein Auto auf.

Der Formel-1-Fahrer verlor laut dem brasilianischen Medium „Band“ wichtige Gegenstände, darunter Pässe, Rennunterlagen sowie Ausrüstung. Das Chaos hätte den Grand Prix in Montreal gefährden können.

Formel 1: Bortoleto zwischen Chaos und Hoffnung

Der Brasilianer berichtet: „Ich war in der Schweiz zum Abendessen unterwegs, als ein Dieb das Auto öffnete und meinen Rucksack mitnahm. Ich hatte darin alles dabei, meine Pässe, meinen Computer, meine gesamten Renn-Unterlagen und -Ausrüstung, alles war da drin.“ Dennoch löste er das Problem rechtzeitig vor der Abreise nach Kanada.

Formel 1: Erleichterung trotz Rückschlägen

Der Rookie erzählt weiter: „Am Ende hat alles geklappt, ich habe meine Pässe.“ Mithilfe neuer Dokumente konnte er planmäßig die Reise antreten. Auch der Autoknacker wurde gefasst, wie Bortoleto ergänzt: „Es herrschte Chaos, aber wir haben es geschafft, den Kerl zu finden. Wir haben nicht alles wiederbekommen, aber ein paar Dinge.“

Bortoleto, Teamkollege von Nico Hülkenberg, konzentriert sich nun auf die Rennen. Bisher gelang ihm mit Platz zwölf in Katalonien sein bestes Ergebnis in der Formel 1. Der Rookie hofft auf seine ersten Punkte. Zusammen mit Nico Hülkenberg und Sauber geht der Fokus nun auf den Grand Prix in Montreal. Hier alle Sessions live verfolgen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.