Formel 1: Da staunt selbst Alonso – „War eine Überraschung für mich“

Seit einem Jahr fährt Fernando Alonso in der Formel 1 für Aston Martin – und hat damit auch einen neuen Teamkollegen bekommen. Lance Stroll fährt an der Seite des Spaniers.

Im Gegensatz zu Alonso hatte Lance Stroll im vergangenen Jahr deutlich mehr in der Formel 1 zu kämpfen, musste sich teilweise harsche Kritik anhören. Jetzt springt Alonso dem Kanadier zur Seite, verteidigt ihn.

Formel 1: Alonso verteidigt Stroll

Seit seinem Einstieg in die Formel 1 hat Lance Stroll das Image des „Pay Drivers“. Immer wieder muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, er würde nur in der Königsklasse des Rennsports fahren, weil sein Vater Lawrence der Teambesitzer ist. Schwache Leistungen sind da natürlich ein gefundenes Fressen.

2023 startete Stroll zunächst stark in das Jahr – und das, obwohl er sich kurz zuvor noch die Hand gebrochen hatte. Im Laufe der Saison kämpfte er schließlich mit dem Auto, kam nicht mehr gut zu Recht und leistete sich den ein oder anderen Wutausbruch.

„Er hat in diesem Jahr einige Schwierigkeiten gehabt“, erklärte Alonso. „Das Auto veränderte sein Verhalten ein wenig, und er kämpfte ein wenig mehr als ich, und ich denke, wir haben ein paar Dinge am Auto behoben, und jetzt ist er wieder in Topform.“

„Das war eine Überraschung für mich“

Gegen Ende der Saison zeigte die Formkurve wieder deutlich nach oben. Selbst Alonso staunte: „Es war beeindruckend, seinen Einsatz und seine Motivation in den Höhen und Tiefen zu sehen, zu Beginn des Jahres mit der gebrochenen Hand und dann [in der Mitte] der Saison mit einigen Schwierigkeiten; er war so entschlossen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, und schließlich gelang ihm das auch, ich glaube nach Mexiko und jetzt dem Rennen in Brasilien, dem Rennen in Vegas.“

Der Spanier gibt zu: „Das war eine Überraschung für mich, um ehrlich zu sein, das Niveau des Engagements und der Motivation, die er hat, also sind das nur gute Nachrichten und gute Dinge für das Team.“ Mit Stroll sei er regelmäßig in Kontakt, telefoniere jede Woche mit ihm. „Wir versuchen sicherzustellen, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen, und wir teilen viele Dinge“, so Alonso.