Formel 1: Alle warten gespannt – wann passiert es endlich?

In der Formel 1 schauen alle auf Supertalent Andrea Kimi Antonelli. Der 17-Jährige soll der Nachfolger von Lewis Hamilton werden, könnte schon in der kommenden Saison in der Formel 1 an den Start gehen.

Es ist aber durchaus zu erwarten, dass wir Kimi Antonelli schon vorher in der Formel 1 sehen werden. Der Italiener wird wohl die Pflicht-Trainingseinheiten bei Mercedes absolvieren. Schon kurz nach der Sommerpause könnte es so weit sein.

Formel 1: Wann feiert Antonelli sein Debüt?

In der Formel 1 ist Jugendförderung inzwischen Pflicht: Jedes Team muss in zwei Freitagstrainingseinheiten einen Fahrer einsetzen, der zwei oder wenige Renneinsätze in der Königsklasse hat. Viele Teams haben diese Aufgabe aber noch nicht erledigt.

Lediglich Alpine und Haas setzten ihre Youngsters schon mehrfach ein. Oliver Bearman, der kommende Saison ein festes Cockpit erhält, durfte schon vier Mal ran. Jack Doohan erfüllte für Alpine die Pflicht. Williams, Red Bull und die Racing Bulls haben jeweils einen Einsatz erledigt.

Mercedes zählt zu den Teams, die noch einen Junior im 1. Freien Training einsetzen müssen. Man kann fest davon ausgehen, dass Kimi Antonelli mit Blick auf einen möglichen Aufstieg in die Formel 1 seine Chance bekommen wird. Mit älteren F1-Modellen ist er ohnehin bereits gefahren.

Antonelli-Einsatz schon in Zandvoort oder Monza?

Die große Frage ist nur: Wann darf Antonelli ran? Ausgeschlossen sind die Rennen in Austin, Sao Paulo und Katar. Dort finden Sprint-Rennen statt, womit es nur eine Trainingssession gibt. Unwahrscheinlich sind zudem Singapur, Baku und Las Vegas, da dort Stadtkurse gefahren werden.

Möglich wären die beiden kommenden Rennen in Zandvoort (23. – 25. August) und Monza (30. August – 1. September). Bei den meisten Teams läuft es aber auf Mexiko (25. – 27. Oktober) und Abu Dhabi (6.- 8. Dezember) hinaus. Dort kamen schon in der Vergangenheit die meisten Freitagsfahrer zum Einsatz.