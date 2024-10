Formel 1: Team sorgt mit Veröffentlichung für fragende Gesichter – „Was zur Hölle“

Die Formel 1 kehrt am Wochenende aus ihrer vierwöchigen Pause zurück. Anlässlich des bevorstehenden Großen Preises der USA haben sich einige Teams mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Ganz vorne dabei ist auch dieses Mal Alpine.

Der Rennstall hat wenige Tage vor dem Formel-1-Rennen in Austin eine Spezial-Lackierung vorgestellt. Bei einigen Fans sorgt das allerdings für große Verwunderung. Die Ähnlichkeit zu einem anderen Team ist gewaltig.

Formel 1: Alpine-Lackierung sorgt für Aufschrei

Beim Großen Preis von Belgien war es der Film „Deadpool & Wolverine“, jetzt ist es das Videospiel „Indiana Jones und der Große Kreis“, das am 9. Dezember für PC und Xbox erscheinen soll. Alpine hat dieses Mal für seinen Sponsor Xbox eine Sonderlackierung rausgebracht.

Was dabei sofort ins Auge springt, ist das Orange. Es erinnert extrem an die Papaya-Lackierung von Spitzenreiter McLaren – und das stört die Fans auch gewaltig. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Sieht aus wie ein McLaren, fährt sich aber wie ein Skoda Fabia“

„Was zur Hölle“

„Das sieht einfach aus wie ein McLaren“

„Wenn Sie Ihr Auto orange lackieren, wird es nicht so schnell wie McLaren“

„Das ist nur eine Kopie eines McLarens“

„Der neue Look wird sich sehr gut machen“

Die offizielle Farbe soll allerdings „Sonnenuntergangs-Orange“ sein und ist an das Logo von Indiana Jones angelehnt. „Die Zusammenarbeit mit dem Xbox-Team, um die unglaubliche Lackierung von ‚Indiana Jones und der Große Kreis‘ für den Grand Prix der Vereinigten Staaten zum Leben zu erwecken, war fantastisch. Der neue Look wird sich in der Kulisse von Austin an diesem Wochenende sehr gut machen“, sagt Alpine-Teamchef Oliver Oakes.

Alpine ist nicht der einzige Rennstall, der in Austin mit einer besonderen Lackierung an den Start gehen wird. Auch Haas und Aston Martin haben bereits ihre Sonder-Lackierungen bekannt gegeben.