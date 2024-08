Formel 1: Alpine macht es offiziell – Mick Schumacher schaut genau hin

Jetzt ist die nächste Entscheidung in der Formel 1 gefallen: Alpine hat einen Nachfolger für Teamchef Bruno Famin präsentiert. Wie zuvor bereits spekuliert, wird Oliver Oakes der neue Boss des französischen Rennstalls.

Für Mick Schumacher ist dies eine Entscheidung mit großer Bedeutung. Oliver Oakes ist der Mann, der einen großen Einfluss auf die Zukunft von Schumi Jr. in der Formel 1 haben wird.

Wenige Tage nach dem Bekanntwerden von Famins Rückzug aus dem operativen Formel-1-Geschäft konnte Alpine nun einen Nachfolger präsentieren: Oliver Oakes kommt von Hitech, einem erfolgreichen Formel-2- und Formel-3-Team. Er selbst war früher Rennfahrer, fuhr in Formel-Serien, schaffte aber nie den Sprung nach ganz oben. Mit 36 Jahren ist er der zweitjüngste Teamchef der Geschichte der Formel 1.

Der neue Alpine-F1-Berater Flavio Briatore erklärt: „Ich freue mich, dass wir Oli Oakes für unser Formel-1-Projekt gewinnen konnten. Oli ist hochtalentiert und kann auf eine Reihe von Führungsqualitäten und Erfolgen im Rennsport verweisen. Sein Wechsel in diese Rolle ist ein großartiges Beispiel für die Stärke und den Glauben, den wir in unser Team und in junge, aufstrebende Leute haben, und ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, wobei wir uns gemeinsam darauf konzentrieren, in der Startaufstellung nach oben zu kommen und Rennen zu gewinnen.“

Oliver Oakes selbst sagt: „Ich bin Luca de Meo [Alpine CEO] und Flavio Briatore sehr dankbar für die Möglichkeit, das BWT Alpine F1 Team zurück zur Wettbewerbsfähigkeit zu führen. Das Team hat talentierte Leute und exzellente Ressourcen im Kern, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der verbleibenden Saison und auf längere Sicht viel erreichen können. Ich freue mich darauf, nach der Sommerpause loszulegen.“

Auswirkungen für Mick Schumacher?

Für Mick Schumacher steht damit nun fest, wer mit über seine Zukunft entscheiden. Schumi Jr. ist ein heißer Kandidat auf ein Cockpit bei Alpine. Durch den Führungswechsel könnten sich die Ausgangslage für den 25-Jährigen durchaus ändern.

Kontakte zu jungen talentierten Fahren hat Oakes durch seine Zeit als Hitech zur Genüge. Talent Liam Lawson fuhr beispielsweise für Hitech oder auch Paul Aron, der aktuell Dritte in der Formel 2, fährt für Hitech und ist seit seinem Abschied von Mercedes ohne Verbindung zu einem Formel-1-Team.