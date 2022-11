Formel 1: Pikanter Bericht – verschwindet ein Team aus der Königsklasse?

Kaum ist die diesjährige Saison in der Formel 1 vorüber, wirft die nächste schon ihre Schatten voraus. Nachdem die Fahrerteams endgültig feststehen, ist plötzlich die Zukunft von einem der Teams gar nicht mehr so sicher.

Einem Bericht zufolge könnte schon in der Zukunft ein Rennstall ganz aus der Formel 1 verschwinden. Die Rede ist von Alpine.

Formel 1: Alpine ohne Zukunft?

Wie die spanische „Marca“ berichtet, soll nicht ausgeschlossen sein, dass Alpine in Zukunft kein Teil der Formel 1 mehr ist. Dabei gibt die Zeitung drei Gründe für ihre Vermutung an. Der erste wäre, dass es in der Vergangenheit einige Patzer beim französischen Rennstall gegeben hat.

Nach der Namensänderung 2021 von Renault zu Alpine wollte sich der Rennstall ein besseres Image schaffen, doch das ist aufgrund des unzuverlässigen Motors und den Nebengeräuschen rund ums Team auf dem Fahrermarkt nicht gelungen. Der zweite Grund wäre, dass es Unruhe an der Spitze geben soll. Die Managementebene des Rennstalls soll in der Vergangenheit bereits mehrere Re-Organisationsprozesse durchlaufen haben, die allerdings ohne Erfolg waren.

Nichts als Unruhe bei Alpine

Der als Renndirektor angekündigte Davide Brivio scheint wieder von der Bildfläche verschwunden zu sein, Pat Fry konnte als Chief Technical Officer noch nicht überzeugen und Otmar Szafnauer wurde dem Bericht zufolge nur geholt, weil er BWT als Sponsor mitgebracht hat. Die unschönen Abgänge von Alain Prost und Marcin Budkowski kommen dann nochmal hinzu.

Als dritter Grund wird angeführt, dass das Aushängeschild Formel 1 in der Zukunft für Alpine nicht mehr gebraucht wird. Der Grund: Die Marke soll bis 2024 alle Straßenfahrzeuge ausschließlich elektrobetrieben auf den Markt bringen wollen.

Formel 1: Was würde ohne Alpine passieren?

Aktuell steht ein Ausstieg von Alpine aus der Formel 1 noch nicht zur Debatte, allerdings könnte es sein, dass die in der Zukunft Fahrt aufnehmen wird. Wenn das passiert, könnten Andretti oder Porsche den Startplatz vom französischen Team bekommen. Auch eine Übernahme von Alpine durch Lotus wäre denkbar.

Seit 2016 ist Alpine nach mehrjähriger Abwesenheit zurück in der Formel 1. Dabei war die Zielsetzung klar: Das Team wollte den Weltmeistertitel gewinnen. Bis zu diesem Jahr hat der Rennstall diese Zielsetzung allerdings verfehlt, auch wenn nach zwei zuletzt fünften Plätzen in der Konstrukteurswertung mit dem vierten Platz mal wieder eine Verbesserung zu sehen gewesen ist.