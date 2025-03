Formel 1: Zoff spitzt sich zu! Rookie bekommt plötzlich unerwartete Hilfe

Ist seine Formel-1-Karriere zum Scheitern verurteilt? Jack Doohan soll in diesem Jahr als Rookie für viele Punkte bei Alpine sorgen. Doch noch bevor das erste Rennen gefahren ist, gehen so ziemlich alle Experten davon aus, dass Doohan am Ende der Saison schon wieder Geschichte ist.

Der Grund: Sein Team vermittelt immer öfter den Eindruck, dass man lieber Ersatzmann Franco Colapinto im Cockpit hätte. Mehrmals deutete Berater Flavio Briatore einen frühen Fahrerwechsel an. Im Zoff zweier Youngster der Formel 1 bekommt Doohan nun unerwarteten Zuspruch.

Formel 1: Doohan sieht sich viel Hass ausgesetzt

Nicht nur muss Doohan die zahlreichen Bemerkungen Briatores schlucken, auch im Netz muss er sich einiges anhören. Die argentinischen und südamerikanischen Fans, die natürlich Colapinto gerne im Auto sehen würden, tun das in den sozialen Medien offen kund.

Dabei muss sich Konkurrent Doohan teils schwere Beleidigungen anhören. Wie „GP Blog“ berichtet, habe er sich gar anhören müssen, dass er sich am besten verletzen solle, damit Colapinto schnell wieder in einem Formel-1-Auto sitzt.

Manager meldet sich zu Wort

Mittlerweile ist eine Grenze überschritten – und das sieht auch die Seite von Franco Colapinto so. In einem Beitrag auf der Plattform „X“ meldet sich jetzt der Manager des Argentiniers, Jamie Campbell-Walter, zu Wort.

„Die Hater, die denken, sie helfen Franco. Sie schaden ihm mehr als sie ihm nützen“, schreibt der Direktor von Bullet Sports Management, das Colapinto vertritt. Campbell ruft dazu auf, dass alle Fans von Colapinto und Doohan Alpine gemeinsam unterstützen sollten.

Verständnislos zeigt sich Campbell-Walter über Beleidigungen gegen das Team, Doohan und andere Fans. „Franco und wir alle, die ihn unterstützen, sind Fans der ganzen Mannschaft, von Pierre und Jack. Verhaltet euch mit Leidenschaft, aber nicht mit Beleidigungen und Arroganz“, schreibt er.

Formel 1: Wann kommt der Wechsel?

Der unerwartete Zuspruch dürfte Doohan freuen und zeigt, dass die Fahrer untereinander nicht den Zoff führen, den die Fans führen. Dennoch schwebt die Androhung eines frühen Fahrerwechsels über ihm. Doohan muss von Beginn an liefern. Der Druck ist immens. Und vielleicht schreibt Campbell-Walter auf deshalb wissend an die vielen Fans: „Francos Zeit wird kommen, aber nicht auf diese Weise, ihr werdet das Gegenteil erreichen.“