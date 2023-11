Formel 1: Team macht es offiziell! Fahrer-Entscheidung gefallen

Formel-1-Rennstall Alpine treibt seine Nachwuchsförderung weiter voran. Das französische Team präsentierte jetzt das neuste Mitglied der Alpine Academy. F2-Pilot Kush Maini trägt künftig die Farben von Alpine.

Auf dem Weg in die Formel 1 hilft dem Nachwuchsfahrer aber nicht nur Alpine, sondern auch eine absolute Legende des Motorsports. Mika Häkkinen steht ihm als Mentor zur Seite.

Formel 1: Alpine verpflichtet Kush Maini

„Das BWT Alpine F1 Team freut sich, bekannt zu geben, dass der FIA Formel 2-Pilot Kush Maini in die Alpine Academy aufgenommen wurde. Als jüngster Neuzugang im Nachwuchsförderungsprogramm des Teams wird Kush von der Anleitung und Unterstützung der Akademie-Mitarbeiter und des gesamten BWT Alpine F1-Teams profitieren. Außerdem erhält er Zugang zu den hochmodernen Einrichtungen des Teams in seiner Formel-1-Basis in Enstone, Oxfordshire“, teilte Alpine in einer offiziellen Pressemitteilung mit.

Maini gehört damit zum Alpine-Kader, zu dem neben Schumi-Kumpel Jack Doohan (hier mehr) auch F3-Champions Victor Martins auch die deutsche F3-Pilotin Sophia Flörsch gehören. Der Inder fährt aktuell sein erstes Jahr in der Formel 2 für Campos Racing. Mit Platz drei im Sprintrennen von Australien stellte er gleich sein Können unter Beweis und liegt in der Gesamtwertung aktuell auf Rang elf.

F1-Weltmeister ist sein Mentor

Der Nachwuchspilot sagt zu seiner Aufnahme in die Alpine Academy: „Ich freue mich sehr, der Alpine Academy beizutreten. Es ist ein wahr gewordener Traum, mit einem Team wie dem BWT Alpine F1 Team verbunden zu sein, wo ich lernen und wachsen kann, um hoffentlich eines Tages den Schritt in die Formel 1 zu wagen. Ein großes Dankeschön an Alpine, dass sie an mich geglaubt und mir diese Chance gegeben haben.“

Doch damit noch nicht genug: Schon Mitte Oktober verkündete Maini stolz, dass er künftig mit Mika Häkkinen, einem zweifachen Formel-1-Weltmeister, arbeiten wird. „Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass der zweifache Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen von nun an mein Mentor sein wird. Ich bin so dankbar für diese großartige Gelegenheit, von einem der ganz Großen im Motorsport zu lernen!“, schrieb er bei „X“ (vorher: Twitter).