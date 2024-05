Formel 1: Newey packt nach Abschied aus – gucken am Ende alle in die Röhre?

Unbestätigten Berichten zufolge ist die Horner-Affäre und der Machtkampf bei Red Bull der Grund für den Abschied von Adrian Newey. Jetzt lässt der Design-Guru der Formel 1 aber durchklingen, dass dies womöglich nur der letzte Stein des Anstoßes war.

Adrian Newey ist müde, will eine Auszeit. Sogar ein kompletter Ausstieg aus der Formel 1 scheint plötzlich nicht mehr ausgeschlossen. Es bleibt spannend um den scheidenden Top-Ingenieur von Red Bull.

Formel 1: Newey spricht über Abschied – „Ich bin müde“

Am Mittwoch (1. Mai) gab Red Bull es offiziell bekannt: Adrian Newey wird den Rennstall verlassen. Seine Tätigkeiten in der Formel 1 legt er sofort nieder, bis Anfang 2025 will er sich nur noch um den Abschluss des Hypercar-Projektes kümmern.

Im Rahmen des Miami-GP äußerte er sich nun selbst gegenüber Sky UK zu seinem Abschied. Der Gedanke sei schon länger in ihm gereift, die letzten Saisons seien sehr anstrengend gewesen. Er zitiert aus dem berühmten Film „Forrest Gump“: „Ich bin müde.“

„Ich habe die Entscheidung getroffen: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine kleine Pause zu machen, zu reisen und das Leben zu genießen“, so Newey. Er wolle mit seiner Frau Mandy und dem Hund mit seinem Wohnmobil herumreisen und habe sich gerade ein neues Boot gekauft.

Und was sagt er über eine Rückkehr in die Formel 1? „Vielleicht kommt dann irgendwann das nächste Abenteuer. Im Moment gibt es da keine Pläne“, so Newey. Aktuell sei es einfach „zu früh“, um darüber zu reden.

Dr. Marko fürchtet Newey-Comeback

Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko gab ebenfalls Einblick: „Es kam zwar überraschend, aber wenn die Motivation draußen ist, und das ist so eine Art Burnout bei ihm gewesen, dann muss man das akzeptieren.“

Er ist sich allerdings ziemlich sicher, dass Newey in die Formel 1 zurückkehren wird: „Ich fürchte, dass er nach einer gewissen Nachdenkphase wieder diesen Rennspirit, den Rennhunger haben wird und der dann halt einem anderen Team und nicht uns zur Verfügung steht“, so Dr. Marko.

Wie lange die Auszeit von Newey sein wird, lässt sich nicht sagen. Allerdings kommt 2026 eine große Regeländerung – und wenn er an der Entwicklung eines neuen Autos beteiligt sein will, müsste er 2025 wieder einsteigen. Ferrari gilt als heißester Kandidat auf eine Newey-Verpflichtung.