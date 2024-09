Formel 1: Team macht Beben offiziell – auf diese Verkündung haben alle gewartet

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es offiziell. Adrian Newey, das vielleicht genialste Hirn in der Geschichte der Formel 1, schließt sich Aston Martin an.

Ein heftiger Verlust für Weltmeister Red Bull, ein Gamechanger für den Stroll-Rennstall. Jetzt soll die Spitze der Formel 1 angegriffen werden.

Formel 1: Aston Martin bestätigt Newey-Deal

„Es ist die aufregendste Nachricht in unserer Team-Geschichte und die vielleicht aufregendste in der Geschichte der Formel 1.“ Mit diesen Superlativen verkündete Lawrence Stroll, worauf alle gewartet haben. Nach dem bestätigten Abgang von Red Bull nach fast 20 Jahren wechselt Adrian Newey zu Aston Martin.

Der Ingenieur gilt als das größte Genie, das jemals in der Formel 1 gearbeitet hat. Sein maßgeblicher Anteil an den sechs Konstrukteurs- und sieben Fahrer-Weltmeistertiteln von Red Bull ist unbestritten. Nun soll er Aston Martin nach ganz oben führen.

„Niemand kommt auch nur in die Nähe seiner Fähigkeiten“

„Er ist der Beste der Welt in dem, was er tut. Niemand kommt auch nur in die Nähe seiner Fähigkeiten“, stellt Team-Besitzer Lawrence Stroll über Newey unmissverständlich klar. „Unser Puzzle hat viele Teile. Er ist das größte Teil, das eine Schlüsselteil für uns.“

Schon in der nächsten Saison sollen die Früchte dieses spektakulären Wechsels bei der Luxus-Rennmarke zu sehen sein. Spätestens mit der großen Regel-Reform 2026 will Aston Martin mit dem Genie als Kopf seines Ingenieursteams endgültig an die Spitze der Formel 1.

Der WM-Titel soll her. Mit diesem Ziel kaufte Stroll einst den Rennstall. Mit dem Newey-Deal ist man ihm womöglich ein großes Stück näher gekommen. „Es ist der sensationellste Tag unserer Teamgeschichte“, sagt auch Lawrence Strolls Sohn Lance. Er steuert eins der beiden Autos, die Newey jetzt titelfähig machen soll.