Eurosport verkündet Rechte-Hammer – jetzt ist alles klar

Gute Nachrichten für alle Radsport-Fans! Eurosport bleibt das „Home of Cycling“. Mutterkonzern Warner Bros. Discovery hat sich für die nächsten Jahre ein umfassendes Rechtepaket gesichert.

Wie das Unternehmen jetzt bekannt gab, werden Tour de France & Co bis mindestens 2030 auf den Eurosport-Kanälen laufen. Damit geht eine lange Radsport-Tradition im Fernsehen auch in den nächsten Jahren weiter.

Eurosport bleibt Radsport-Sender

Eurosport und Radsport – das gehört nun schon seit vielen Jahren eng zusammen. 1991 übertrug der Sender zum allerersten Mal die legendäre Frankreich-Rundfahrt. Nun ist klar: Die Tour de France wird auch weiterhin bei Eurosport laufen.

+++ Sky hat nur das Nachsehen! DAZN schnappt sich TV-Rechte +++

Warner Bros. Discovery hat einen neuen Deal mit der ASO, dem Veranstalter der Tour de France abgeschlossen. Dieser umfasst ab 2026 die Tour de France und Tour de France Femmes sowie La Vuelta a España und La Vuelta Femenina. Damit kann WBD weiterhin alle Grand Tours auf den seinen Sendern und -Plattformen in ganz Europa zeigen.

Zudem sind in dem Rechtepaket in Europa auch die zahlreichen Ausgaben der Klassiker-Rennen wie Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich und Flèche Wallone sowie die renommierten Etappenrennen Paris-Nizza, Critérium du Dauphiné und Volta a Catalunya.

Das könnte dich auch interessieren:

Eurosport verspricht weiterhin „hochwertige, packende Angebote“

Scott Young, Group SVP Production, Content and Business Operations bei WBD Sports Europe, sagt: „Wir waren der erste Sender, der 2018 jede Minute der Grand Tours in ganz Europa live übertragen hat, und haben neue Technologien und Analysetools entwickelt, um die Action noch besser erklären zu können. Die heutige Bekanntgabe unserer neuen Rechtevereinbarung bedeutet, dass wir auch in den kommenden Jahren hochwertige, packende Angebote produzieren können, die die Fans mit ihren Lieblings-Rennen und -Fahrern emotional verbinden.“