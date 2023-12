EM 2024: Kurz nach Auslosung – ZDF und ARD machen es offiziell

Der Countdown für den Startschuss der EM 2024 läuft! Die Gruppen sind bereits ausgelost. Jetzt haben das ZDF und die ARD eine weitere wichtige Angelegenheit offiziell gemacht.

Wo kann ich die EM 2024 im TV sehen? Diese Frage ist nun geklärt. ARD und ZDF haben sich jetzt darauf geeinigt, wie die Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft untereinander aufgeteilt werden. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland aus München am Freitag, 14. Juni um 21 Uhr, wirst du im ZDF zu sehen kriegen.

EM 2024: Werbetechnisch darf sich vor allem die ARD freuen

Wenn du die beiden weiteren Deutschland-Spiele sehen möchtest, dann musst du die ARD einschalten. Das Erste überträgt am 19. Juni um 18 Uhr die Partie Deutschland gegen Ungarn aus Stuttgart. Am 23. Juni (21 Uhr) geht es für das DFB-Team in Frankfurt am Mai gegen die Schweiz.

Wie das Online-Portal „DWDL“ berichtet, kann sich vermarktungstechnisch vor allem die ARD freuen. Das zweite EM-Spiel der Deutschen ist vorerst das einzige, welches im Werberahmenprogramm gezeigt wird.

EM 2024: DIESE Nachricht wird alle Fußball-Fans freuen

Sollte die deutsche Nationalmannschaft die Gruppenphase überstehen, dann zeigt das ZDF das Achtelfinale. Auch ein mögliches Halbfinale des DFB wird von dem Sender übertragen. Bei der ARD bekommst du das deutsche Viertelfinale zu sehen. Dort siehst du auch das Finale am 14. Juli 2024 (21 Uhr) aus Berlin.

ARD und ZDF werden gemeinsam insgesamt 34 EM-Spiele zeigen. Weitere 17 Partien bekommst du bei RTL zu sehen. Bedeutet: Die Heim-EM ist komplett im Free-TV zu sehen! Na, wenn das mal keine guten Nachrichten für alle deutschen Fußball-Fans sind.