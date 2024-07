Olympia 2024: Zverev-Debatte spitzt sich zu – jetzt haut der Tennis-Star auf den Tisch

Olympia 2024 steht vor der Tür! Am Freitag (26. Juli) werden die Spiele durch die umjubelte Eröffnungsfeier eröffnet. Für jeden Sportler wohl einer der größten Momente der Karriere.

Dementsprechend ranken sich auch dieses Mal die Diskussionen um die deutschen Fahnenträger bei Olympia 2024. Unter anderem Alexander Zverev und Dennis Schröder stehen zur engeren Auswahl. Nun wird diese Diskussion durch die Kandidaten selbst befeuert!

Olympia 2024: Zverev wäre verwundert über Schröder-Nominierung

Zverev bekräftigt knapp eine Woche vor Olympiabeginn sein Interesse: „Ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn die Athleten, wenn das deutsche Volk mich als Fahnenträger und als Kapitän sehen möchte. Das ist einfach die größte Ehre, die ein Sportler haben kann“, so der 27-Jährige, der bei letzten Olympischen Spielen in Tokio sensationell Gold gewann.

Auch interessant: Olympia 2024: Diese deutschen Athleten sind mit dabei

Des Weiteren fügt er hinzu: „Im Deutschen Haus ist es ganz klar so gesehen, dass man eigentlich nicht zur Eröffnung gehen sollte, wenn man am nächsten Tag im Wettbewerb ist. Das wurde mir sehr, sehr klar und deutlich gesagt“, so Zverev. Hintergrund: Sein Kontrahent Dennis Schröder spielt mit der Basketball-Nationalmannschaft am Folgetag das erste Gruppenspiel gegen Japan.

Auch Schröder betreibt Eigenwerbung

Doch das hindert den Basketball-Weltmeister von 2023 nicht daran, als Fahnenträger für Olympia 2024 zu kandidieren: „Ich glaube, dass es für Deutschland ein Statement wäre – gerade bei dem, was jetzt so in Deutschland passiert. Basketball ist gerade an einem guten Ort, wir spielen sehr gut. Ich glaube, dass es cool wäre, wenn es auch so wertgeschätzt wird“, so Schröder.

Neben Schröder und Zverev ist auch Schütze Christian Reitz als einer von insgesamt zwei Fahnenträgern nominiert. Neben den drei Männern stehen auch Alexandra Popp, Jessica von Bredow-Werndl und Anna-Maria Wagner als zweite Fahnenträgerin zur Wahl. Eine Entscheidung wird im Laufe der Woche erwartet.