Eishockey-WM 2025: Deutschland – Tschechien im Live-Ticker: Kracher-Duell! Droht dem DEB-Team ein Desaster?

Die Gruppenphase der Eishockey-WM 2025 neigt sich dem Ende zu. Für Deutschland steht das nächste schwierige Spiel an. Das DEB-Team muss am Montag (19. Mai, 16.20 Uhr) gegen Europameister Tschechien ran.

Nach zwei bitteren Niederlagen in Folge braucht Deutschland nun zwei wichtige Siege, um weiter Chancen auf das Viertelfinale zu haben. Gibt es gegen Tschechien eine Niederlage, muss im letzten Spiel gegen Dänemark die Entscheidung her. Können die Deutschen den vierten Sieg im sechsten Spiel einfahren?

Eishockey-WM 2025: Deutschland gegen Tschechien im Live-Ticker

Du möchtest alle Infos zur Partie zwischen Deutschland und Tschechien haben? In unserem Live-Ticker bleibst du stets auf dem Laufenden.

Deutschland – Tschechien -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

15.20 Uhr: In genau einer Stunde geht es los. Die Halle in Herning füllt sich minütlich.

14.30 Uhr: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen im Free-TV bei ProSieben. Heißt: Auch das Duell gegen Tschechien gibt es bei ProSieben live und kostenlos. Die TV-Übertragung startet bereits um 15.45 Uhr, um 16.20 Uhr geht die Partie los.

13.44 Uhr: In der Tabelle der Gruppe B steht Deutschland nur noch auf Rang vier, der für das Viertelfinale reichen würde. Bei einem Sieg gegen Tschechien ist das DEB-Team so gut wie weiter. Doch die Tschechen sind gut drauf und auf Platz zwei. Bei einer Niederlage würde am letzten Spieltag das direkte Duell mit Dänemark zeigen, wer ins Viertelfinale einzieht.

Montag, 19. Mai, 12.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Eishockey-Fans! Nach drei Siegen in Folge gab es zwei Niederlagen hintereinander für Deutschland bei dieser Weltmeisterschaft. Um das Viertelfinale noch zu erreichen, braucht das DEB-Team in den letzten beiden Spielen unbedingt einen Sieg.