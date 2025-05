DAZN: Champions-League-Hammer! Streaming-Dienst darf jubeln

Die Bundesliga-Saison in Deutschland ist beendet! Der FC Bayern München hat sich die Meisterschaft gesichert und am Ende schaffte es Borussia Dortmund noch am letzten Spieltag in die Champions League. Wer sich neben den BVB-Fans auch freuen darf: DAZN.

Lange Zeit sah es nämlich nicht so danach aus, als würde Borussia Dortmund auch in der kommenden Spielzeit in der Königsklasse spielen. Deshalb zitterte DAZN lange mit und darf jetzt jubeln. Aber nicht nur wegen der Dortmunder.

DAZN: Mega-News für Streaming-Dienst

Warum ist es für DAZN wichtig, welche Vereine in der Champions League spielen? Neben dem FC Bayern haben vor allem Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund die meisten Anhänger in der Bundesliga. Und genau diese drei Klubs – neben Bayer Leverkusen – werden auch in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen.

Auch interessant: Bundesliga: DFB macht es offiziell! Es ist das Ende einer Ära

Dabei hat der BVB es erst am letzten Spieltag geschafft. In den vergangenen Wochen holte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac wichtige Siege im Saisonendspurt und konnte die Champions-League-Teilnahme durch einen 3:0-Erfolg gegen Holstein Kiel perfekt machen. Dafür rutschte der SC Freiburg auf Rang fünf ab.

Mit Dortmund, Frankfurt und Bayern hat DAZN jetzt drei Zuschauer-Magneten für die Königsklasse. Hier sind Top-Quoten garantiert, so wie Sky sie in dieser Bundesliga-Saison immer wieder durch BVB-Spiele hatte.

Zuschauer-Magneten in der Königsklasse

Neben DAZN wird sich auch Amazon Prime Video freuen, wo es dienstags je ein Spiel exklusiv zu sehen gibt. Bedeutet: Sollte in der Ligaphase der Champions League an einem Dienstag nicht zufällig ein Hammer-Duell zweier absoluter Top-Vereine stattfinden, werden an den Spieltagen mit großer Wahrscheinlichkeit immer der FC Bayern, Leverkusen, Frankfurt oder Borussia Dortmund auf Prime Video zu sehen sein.

Mehr Nachrichten für dich:

In dieser Saison waren vor allem BVB-Spiele dort zu sehen. Ganze sechs Begegnungen in der Königsklasse hat Amazon Prime Video von den Dortmundern gezeigt. Bei den Münchenern waren es fünf Partien. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Vereine und auch Eintracht Frankfurt vermehrt an den Dienstagen bei Amazon Prime Video zu sehen sein werden.