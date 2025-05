Eishockey-WM 2025: Deutschland – Dänemark: Aus und vorbei! DEB-Team verliert Krimi

Es wird dramatisch in der Gruppenphase der Eishockey-WM 2025! Deutschland startete mit drei Siegen ins Turnier, verlor aber anschließend die restlichen Spiele. Nun kommt es zum Entscheidungsspiel um das Viertelfinale. Die DEB-Auswahl muss im letzten Spiel am Dienstag (20. Mai, 20.20 Uhr) gegen Dänemark ran.

Sowohl Deutschland als auch Dänemark haben beide neun Punkte auf dem Konto. Der Gewinner des Spiels zieht in die nächste Runde ein, während der Verlierer den Weg nach Hause antreten muss. Wer darf am Ende jubeln? Wer wird bittere Tränen bei dieser Eishockey-WM 2025 vergießen?

Eishockey-WM 2025: Deutschland gegen Dänemark im Live-Ticker

Weil alle anderen sieben Viertelfinalisten feststehen, werden bei der Eishockey-WM 2025 jetzt alle Blicke auf Deutschland gegen Dänemark gerichtet sein. In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zur entscheidenden Partie der Gruppenphase.

Deutschland – Dänemark 1:2 n.P. (0:0, 1:0, 0:1)

Tore: 1:0 Geibel (39.), 1:1 Ehlers (50.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Ist das bitter! Das DEB-Team verliert ein irres Entscheidungsspiel gegen Dänemark erst im Penaltyschießen. Alle vier Schützen haben verschossen, bei den Dänen trafen zwei Spieler. Damit scheidet Deutschland aus der Eishockey-WM aus.

DAS WAR’S! Kahun trifft nicht, deshalb ist Deutschland raus. Dänemark steht im Viertelfinale.

Auch Dänemark verschießt! Jensen macht den Sack nicht zu!.

Wahnsinn! Stützle trifft nicht. Dänemark kann jetzt alles klar machen!

WICHTIG! Grubauer hält den Schuss von Nikolaj Ehlers.

Das darf nicht wahr sein! Pföderl verschießt auch.

3:1 für Dänemark. Blichfeld lässt Grubauer keine Chance.

Bitter! Justin Schütz trifft nicht.

2:1 für Dänemark! Olesen trifft überragend.

PENALTYSCHIEßEN: Je fünf Schützen treten jetzt an. Ist das ein Drama hier in Herning!

ENDE DER VERLÄNGERUNG! Es gab einige Chancen, doch beide Teams nutzten diese nicht. Jetzt geht es tatsächlich ins Penaltyschießen!

63. Es ist eine irre Verlängerung bisher! Beide Teams hatten Großchancen, die sie nicht nutzen konnten. Beim DEB-Team ist Torwart Grubauer ein Teufelskerl und verhinderte hier die Katastrophe mit starken Paraden.

61. Jetzt geht’s los! Die Verlängerung läuft!

ENDE 3. DRITTEL! Wahnsinn! Dänemark konnte in der Schlussphase den 1:1-Ausgleich machen. Es geht nun in die Verlängerung.

55. Die letzten Minuten laufen. Deutschland konnte zwei Minuten in Überzahl gerade nicht nutzen. Das werden dramatische letzte Minuten!

50. Ausgleich für Dänemark! Ist das bitter! Nikolaj Ehlers lässt die dänischen Fans in der Halle jubeln. Das 1:1 ist durchaus verdient. Bleibt es dabei, geht es in die Verlängerung

49. Die Schlussphase läuft. Das werden mehr als nur spannende letzte Minuten hier in Herning. Bringt die DEB-Truppe die knappe Führung über die Zeit?

45. Die Dänen drücken auf den Ausgleichstreffer und hatte Pech, dass ein Schuss nur ans Außennetz gelandet ist. Das war wiederum viel Glück für die Deutschen!

41. Jetz laufen die letzten 20 Minuten. Kann Deutschland das Spiel schnell entscheiden oder kommen die Dänen noch einmal zurück?

ENDE 2. DRITTEL! Was für ein Spiel zwischen Deutschland und Dänemark! Beide Mannschaften wollen ins Viertelfinale, beide Mannschaften fighten darum. Lange Zeit sah es so aus, als würde es mit einer Nullnummer ins letzte Drittel gehen. Doch wenige Minuten vor der Pausensirene gehen die Deutschen in Führung. Geibel machte den bislang goldenen Treffer. Stand jetzt wäre das DEB-Team in der nächsten Runde.

39. TOOOOOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Geibel macht die 1:0-Führung nur wenige Sekunden vor dem Ende des 2. Drittels. Ist das wichtig!

37. Beide Teams schenken sich hier gar nichts. Es ist ein wahrer Krimi im Entscheidungsspiel um das Viertelfinale.

31. Die DEB-Truppe spielte jetzt zwei Minuten in Überzahl, konnte dies aber nicht ausnutzen. Dennoch kommen die Deutschen immer besser ins Spiel.

26. Es geht auf jeden Fall weiter hitzig zu, so wie es schon im 1. Drittel der Fall war. Bislang zeigt sich das DEB-Team etwas besser. Der erste Treffer will aber hier noch nicht gelingen – auf beiden Seiten nicht.

21. Weiter geht’s mit dem 2. Drittel! Fällt jetzt hier das erste Tor? Und wenn ja, wird es für Deutschland sein?

ENDE 1. DRITTEL! Das waren die ersten 20 Minuten. Mit 14 zu 4 Torschüssen sind die Dänen die deutlich bessere Mannschaft. Das DEB-Team hat noch einige Probleme und darf sich bei Torhüter Philipp Grubauer bedanken, der mit starken Paraden den Rückstand verhindern konnte.

15. Deutschland ist jetzt in Überzahl, da der nächste Däne auf die Strafbank muss. Kann das DEB-Team das jetzt ausnutzen?

14. Das erste Drittel neigt sich dem Ende zu. Für beide Teams gibt es jetzt je eine Zeitstrafe.

9. Erste Unterzahl-Minuten für Deutschland! Geibel muss für zwei Minuten auf die Strafbank.

9. Es ist eine spannende Anfangsphase. Beide Teams hatten ihre guten Möglichkeiten, konnten aber noch nicht in Führung gehen.

4. Dänemark beginnt hier aktiver, ist die bessere Mannschaft. Das DEB-Team muss aufpassen, nicht früh in Rückstand zu geraten.

1. Spiel sieben läuft! Schafft Deutschland den Weg ins Viertelfinale?

20.15 Uhr: Beide Teams sind bereit, die vielen Zuschauer in der Halle auch. Gleich geht’s los!

19.55 Uhr: In weniger als 30 Minuten geht es endlich los. Die Spannung steigt in der Halle in Herning.

18.15 Uhr: Bei Dänemark lief es genau andersherum als beim DEB. Zunächst gab es drei Niederlagen, dann drei Siege. Die Gastgeber hoffen neben dem Heimvorteil auch noch auf Verstärkung aus der NHL. Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets machte sich direkt nach dem Aus seines Teams in den Playoffs nach Herning auf. Er soll am Abend auf dem Eis stehen.

17.43 Uhr: Ein knappes Ergebnis erwartet DEB-Trainer Harold Kreis gegen die punktgleichen Dänen im Kampf um den letzten Platz im Viertelfinale. „Es kann sein, dass das Spiel 1:0 ausgeht oder 2:1“, sagte der Chefcoach, „es wird kein 5:0-Spiel sein.“ Deshalb sei es wichtig, dass „die Mannschaft sehr diszipliniert spielt“.

16.35 Uhr: Drei Siege zu Beginn: 6:1 gegen Ungarn, 4:1 gegen Kasachstan, 5:2 gegen Norwegen. Danach folgten für die DEB-Truppe drei Niederlagen in Folge: Schweiz (1:5), USA (3:6) und Tschechien (0:5) waren einfach zu stark für die Deutschen. Jetzt muss also die Partie gegen Dänemark entscheiden, wer der achte Viertelfinalist bei dieser WM ist.

Dienstag, 20. Mai, 16.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen! Es musste eben so kommen: Deutschland wird im letzten Gruppenspiel gegen Dänemark um das Viertelfinale spielen. Der Sieger zieht in die nächste Runde ein. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.