Eishockey-WM 2024: Deutschland – Schweden im Live-Ticker: Nächste Klatsche? DEB zittert

Frisch gestärkt geht es weiter bei der Eishockey-WM 2024! An den ersten beiden Spieltagen erlebte Deutschland bereits ein Auf und Ab der Gefühle. Im dritten Spiel wartet Schweden auf die Männer von Bundesltrainer Harold Kreis.

Die Aufgabe ist für Deutschland gegen Schweden mutmaßlich noch größer, als sie es gegen die USA schon war. Spätestens nach den ersten beiden Spielen, sind die Schweden einer der großen Favoriten bei der Eishockey-WM 2024! Die DEB-Truppe ist gewarnt.

Eishockey-WM 2024: Dicker Brocken für Deutschland

Setzt es wie bereits gegen die USA eine deftige Niederlage? Oder kann Deutschland gegen Schweden für eine Überraschung bei der Eishockey-WM 2024 sorgen? Mit unserem Live-Ticker bist du immer bestens informiert.

Deutschland – Schweden -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore:

16.15 Uhr: Vielleicht gibt es heute einen Debütanten. NHL-Profi Lukas Reichel darf gegen Schweden auf seinen ersten Einsatz hoffen. „Ich bin fit“, sagte der 21-Jährige und macht klar: „Ich will Spiele gewinnen, Spaß haben und mit den Jungs ein gutes Turnier spielen

15.21 Uhr: Los geht es heute erneut um 20.20 Uhr. Es ist also noch ein bisschen Zeit. Wer sich diese vertreiben will, kann hier nochmal genau nachlesen, was im Spiel gegen die USA alles passiert ist.

14.11 Uhr: Ein kleiner Vorteil könnte sich für Deutschland, immerhin amtierender Vizeweltmeister, in der Frische bieten. Denn Schweden musste gestern noch spielen, während man sich im deutschen Lager erholen konnte. Wer weiß, ob es hilft.

Eishockey-WM 2024: Schweden favorisiert

13.03 Uhr: Klar ist also, dass es für die Deutschen heute auf eine saubere Defensiv-Leistung ankommt. Die Effizienz des Gegners muss heute zwingend eingeschränkt werden. Sonst droht eine zweite Klatsche.

12.23 Uhr: Denn es geht bei der Eishockey-WM 2024 als Nächstes gegen die favorisierten Schweden. Das mit Stars gespickte Team lieferte in den ersten beiden Spielen ab. Zum einen gelang ein 5:2-Auftaktsieg gegen die Amerikaner – ein deutliches Statement. Im zweiten Spiel siegte man gestern erneut deutlich, dieses Mal mit 5:1 gegen Polen.

Montag, 13. Mai, 12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Nach einem Ruhetag am Sonntag geht es für Deutschland heute auf dem Eis wieder rund. Wie könnte man die bittere 1:6-Klatsche gegen die USA besser vergessen machen als mit einem Spiel danach? Diese Aufgabe ist allerdings nur unwesentlich schwerer.