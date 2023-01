Deutschland – Argentinien im Live-Ticker: Furcht beim DHB? DAS wäre ein Debakel

Diese Vorrunde war eine Ansage! Das DHB-Team von Alfred Gislason qualifizierte sich überlegen für die Hauptrunde und nimmt die volle Punktzahl mit. Nun wartet die Begegnung Deutschland – Argentinien.

Mit vier Punkten geht Deutschland gegen Argentinien als klarer Favorit in die Hauptrunde bei der Handball-WM. Jetzt wird es richtig ernst. Die Plätze fürs Viertelfinale stehen auf dem Spiel. Doch gleich zum Start der Hauptrunde könnte es zu einem Desaster kommen.

Deutschland – Argentinien im Live-Ticker

Nach einem Tag Pause steht die nächste Begegnung bei der Handball-WM an. Deutschland – Argentinien heißt es am Donnerstagabend im polnischen Katowice. Alle Infos zur Begegnung bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spielinfo:

Anwurf: Donnerstag, 19. Januar, 18 Uhr

Arena: Spodek (Katowice)

17.46 Uhr: Jeder Punktverlust könnte teuer werden. In der Hauptrunde kommen die beiden Gruppenersten weiter. Neben Deutschland steht Norwegen aktuell mit vier Toren an der Tabellenspitze.

17.09 Uhr: Dementsprechend kann es für Deutschlang gegen Argentinien nur ein Ziel geben: einen Sieg. Alles andere wäre eine Enttäuschung, nahezu ein Debakel.

16.33 Uhr: Ganz anders sieht es bei Argentinien aus. Die Südamerikaner retten sich gerade so mit Ach und Krach in die nächste Runde. Zum Abschluss der Vorrunde gewann man gegen Mazedonien mit 35:26. Weil man die anderen Spiele allerdings verlor, geht man ohne Zähler in die Hauptrunde. Das Viertelfinale ist also in weiter Ferne.

Weitere Nachrichten:

16.01 Uhr: Deutschland geht mit der maximalen Punktausbeute ins Rennen. Weil man gegen Serbien und Algerien jeweils gewinnen konnte, hat man bereits vier Punkte auf dem Konto.

Mittwoch, 18. Januar, 15.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Begegnung Deutschland – Argentinien. Die Hauptrunde geht los. Jetzt warten die richtig dicken Fische bei dieser Handball-WM.