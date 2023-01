Deutschland – Algerien im Live-Ticker: DHB-Team feiert bei Handball-WM 2023 schon vor Anwurf wichtigen Erfolg

Bei der Handball-WM 2023 in Polen und Schweden heißt die abschließende Partie der Vorrunde Deutschland – Algerien. Bislang zeigt sich das DHB-Team in bestechender Form, gegen Algerien könnte Deutschland die makellose Bilanz ausbauen.

Im abschließenden Vorrunden-Spiel Deutschland – Algerien geht es für das DHB-Team vor allem darum, die Form zu zementieren und Verletzungen zu vermeiden. Das wird für die weitere Handball-WM 2023 wichtig sein.

Deutschland – Algerien im Live-Ticker

Kann sich Deutschland auch im dritten Vorrunden-Spiel gegen Außenseiter Algerien durchsetzen und seine makellose Bilanz wahren? Wir halten dich hier in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Deutschland – Algerien -:- (-:-)

20.47 Uhr: „Ich finde, dass wir eine Atmosphäre geschaffen haben, wo jeder gehört wird, wo jeder sagen kann, was ihm wichtig ist“, sagte Rechtsaußen Patrick Groetzki am Montag im polnischen Kattowitz. Und weiter: „Wir haben eine gute Ausgangslage, um ins Viertelfinale einziehen können.“

17.39 Uhr: Besonders im Fokus stehen bei der Handball-WM 2023 wieder einmal die deutschen Torhüter. Andreas Wolff zeigte Spiel gegen Katar eine überragende Leistung, in der Partie war es dann Nachwuchs-Talent Joel Birlehm, der eine überragende Leistung zeigte. Von Bundestrainer Alfred Gislason gab es dafür ein Sonderlob: „Als er locker wurde und vergessen hat, dass er bei einer WM ist, hat er uns mit seinen Emotionen und Paraden in überragender Weise geholfen.“

16.26 Uhr: Im ersten Spiel gegen Katar setzten sich die deutschen Handballer deutlich mit 31:27 gegen Katar durch. Das zweite Gruppenspiel gegen Serbien endete knapp mit 34:33 zu Gunsten des DHB-Teams.

15.45 Uhr: Deutschland nimmt also die maximale Punkteausbeute aus der Vorrunde mit in Hauptrunde und zieht sicher als Tabellenerste in die nächste Runde ein.

15.42 Uhr: Für Deutschland ist das Spiel für die Handball-WM 2023 nur von geringer Bedeutung. Nach den Siegen gegen Katar und Serbien steht das DHB-Team bereits in der Hauptrunde. Hinzu kommt, dass Algerien nach den Niederlagen gegen Katar und Serbien bereits ausgeschieden ist.

14.59 Uhr: Im dritten und letzten Vorrunden-Spiel trifft Deutschland auf Algerien. Anwurf ist am Dienstag, 17. Januar, um 18 Uhr. Gespielt wird erneut in der Spodek Arena.

Montag, 14.23 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Handball-WM 2022 zum Spiel Deutschland – Algerien.