DAZN-Knall! Streamingdienst steigt aus Rechte-Vertrag aus – Millionen Fans in Sorge

Es ist der Höhepunkt eines monatelangen Streits zwischen Fußballverband und TV-Anbieter. Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen: DAZN kündigt den Rechte-Vertrag mit der Ligue 1 auf!

Der Streamingdienst zahlt eine heftige Strafe und ist raus! Millionen Fußballfans in Frankreich sind jetzt in Sorge – denn DAZN zeigt fast alle Spiele der Top-Liga exklusiv. Wie geht es weiter mit der Ligue 1?

DAZN kündigt Rechte-Vertrag auf

Erst rumorte es nur, dann wurde es hässlich – und nun steht die Partnerschaft von DAZN und Ligue 1 vor dem Knall-Aus. Seit Monaten schwelt ein Zoff zwischen Ligaverband und Rechte-Inhaber. Der Streamingdienst ist sauer, dass zu wenig gegen Piraterie unternommen wird und die Abo-Zahlen (dadurch) weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Er verweigerte vereinbarte Zahlungen in Millionen-Höhe. Zuletzt verklagten sich beide Seiten sogar vor Gericht (hier die Details).

Das Tischtusch: zerschnitten. Nun folgt der letzte große Hammer. Der eigentlich noch bis 2029 laufende Rechte-Vertrag wird aufgelöst (hier mehr). Der Pay-TV-Anbieter zahlt eine heftige Vertragsstrafe in Höhe von rund 100 Millionen Euro, holt zudem ausstehende Zahlungen über weitere 140 Millionen Euro nach – und ist dann raus!

Schieflage der Ligue 1 wird dramatischer

Die krisengeschüttelte französische erste Liga gerät immer mehr in Bedrängnis. Der Knall um den Ausstieg von Canal+ war der Startschuss, schon diese Saison kassieren die Klubs eine halbe Milliarde Euro weniger pro Spielzeit als zuvor. Dabei sind Frankreichs Profiklubs extrem von den Fernsehgeldern abhängig, mehr als in allen anderen Top-Ligen Europas. Viele zittern um ihre Existenz, vor allem Olympique Lyon (hier mehr).

Mit dem DAZN-Ausstieg droht diese Schieflage noch extremer zu werden. Die Rechte müssten nach nur einem Jahr neu ausgeschrieben und wohl zu noch niedrigeren Preisen verkauft werden. Der Ausweg-Plan des Verbandes FFF: ein eigener TV-Sender. Das deutete der Streamingdienst bereits in Statements an, bot sogar seine Unterstützung bei der Umsetzung an.