Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

DAZN sticht Sky aus: Mega-England-Paket geht wieder an den Streamingdienst

DAZN gegen Sky – dieser Kampf wird die Fans von Livesport im TV wohl noch lange begleiten. Nun gibt es das nächste Kapitel im Kampf um Übertragungsrechte.

DAZN hat Sky bei einem großen Rechte-Paket ausgestochen. Der Pay-TV-Riese bleibt zwar die Premier League, praktisch alle anderen Wettbewerbe in England gehen aber erneut an den Streamingdienst.

DAZN vs. Sky: Streamingdienst holt erneut Mega-England-Paket

Es war ein regelrechter Befreiungsschlag, den Sky 2019 landen konnte. Der Pay-TV-Anbieter schnappte DAZN die Premier League weg – und landete in einer Zeit, in der immer mehr wichtige Wettbewerbe an den Konkurrenten gingen, endlich auch einen Wirkungstreffer.

Die Premier League wird auch bis 2025 noch bei Sky bleiben. Doch nun ist klar: Alle anderen Fußball-Wettbewerbe aus England nicht. Am Dienstag verkündete DAZN einen Rechte-Coup, der Sky erneut schmerzen dürfte.

DAZN sticht Sky erneut bei einem großen England-Rechtepaket aus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Waldmüller, Montage: Funke Digital

England-Paket geht wieder an DAZN

Alle England-Rechte bis auf die Premier League gehen wieder an DAZN. Der Streamingdienst hat sich das Paket bis 2024 gesichert, in dem diese Wettbewerbe enthalten sind:

EFL Championship (2. Liga)

1st Division (3. Liga)

2nd Division (4. Liga)

EFL Cup (Ligapokal)

Und weil auch der FA Cup bei DAZN läuft, muss sich Sky weiter mit der ersten Liga der Insel begnügen.

Bei den anderen Topligen sieht es nicht anders aus. Wer den Fußball in Spanien, Italien oder Frankreich sehen will, ist auf DAZN angewiesen.

Das ist jedoch kein günstiger Spaß. Seit Februar kostet der Dienst für Neukunden, seit August auch für Bestandskunden satte 30 Euro – und damit doppelt so viel wie zuvor. Hier mehr.