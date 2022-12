DAZN macht es offiziell! Streamingdienst feiert Rechte-Hammer

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt hat es DAZN selbst verkündet. Der Streamingdienst behält für mehrere Jahre die Rechte an der Champions League.

Wie DAZN am Freitag (16. Dezember) mitteilte, werden die Spiele der Königsklasse in Deutschland auch weiterhin beim Sport-Streamingdienst übertragen. Außerdem gibt es ein zeitlich befristetes Sonderangebot für die Kunden.

DAZN macht Rechte-Hammer offiziell

Die Champions League bleibt bei DAZN! Der Streamingdienst bleibt durch einen Vertrag mit der Europäischen Fußball-Union (Uefa) langfristig der TV-Anbieter mit den meisten Partien des wichtigsten und größten Klubwettbewerb im Programm, das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Demnach darf DAZN in den drei Spielzeiten ab 2024/25 jeweils 186 von 203 Partien übertragen. Dabei wird der Anbieter wie bisher auch alle Spiele am Mittwoch und alle, bis auf eines, am Dienstag live zeigen. Das andere Spiel wird es exklusiv bei Amazon Prime zu sehen geben. Zudem soll es auch bis 2027 Konferenzen geben.

„Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der UEFA“, sagte Deutschland-Chefin Alice Mascia. DAZN sei „stolz und glücklich, langfristig die Heimat des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs in Europa zu bleiben“.

Sonderangebot für DAZN-Kunden

Außerdem gibt es noch eine gute Nachricht von der Sport-Plattform. Bis zum Ende des Jahres gibt es nämlich eine Preisreduzierung. Für neue und wiederkehrende Fans beträgt die monatliche Gebühr im Jahresabo bei einem Vertragsabschluss bis Ende Dezember 19,99 Euro statt 25 Euro.

Mehr News für dich:

Neben DAZN hat auch, wie bereits erwähnt, Amazon ein Rechte-Paket für die Königsklasse erworben. Über Prime Video gibt es ab dem übernächsten Jahr dann jeweils 17 Spiele pro Saison der reformierten Champions League.

Währenddessen geht Pay-TV-Sender Sky, bei dem viele Jahre die Spiele der Königsklasse in Deutschland liefen, leer aus.