DAZN: Kunden begeistert – Experten-Hammer zur Klub-WM?

Nach der Bundesliga ist vor der Klub-WM. Ab dem 15. Juni geht es heiß her, wenn die neue Ausgabe des Wettbewerbs in den USA ihre Premiere feiert. Zu sehen sein wird das Geschehen in diesem Sommer bei DAZN.

Nun könnten viele Kunden des Streaming-Senders jubeln. DAZN steht kurz zur Klub-WM vor einem echten Transfer-Coup. An dieses Gesicht werden sich viele Zuschauer wohl noch gut erinnern.

DAZN: TV-Experte kehrt zurück

Als DAZN im Jahr 2016 an den Start ging, hießen die Experten noch nicht Michael Ballack oder Sami Khedira. Viel mehr musste der damals noch kleine Streaming-Anbieter eine Etage tiefer greifen. Eines der Gesichter des Beginns von DAZN: Ralph Gunesch. Der langjährige Fußball-Profi machte sich am Spielfeldrand schnell einen Namen und erfreute sich bei den Zuschauern großer Beliebtheit.

Auch interessant: Sky, DAZN & Co.: Abo-Albtraum! Preisklatsche lässt Fans wüten

Zuletzt war der 41-Jährige jedoch nicht mehr am Mikrofon zu hören. Durch seine Tätigkeit als früherer U19-Assistenztrainer und heutiger Talent Manager bei Eintracht Frankfurt blieben Gunesch Einsätze während der regulären Saison verwehrt. Für diesen Sommer scheint das jedoch nicht zu gelten. Denn wie die „DIGITAL FERNSEHEN“ berichtet, soll Gunesch bei der Klub-WM wieder als Experte für DAZN arbeiten.

Klub-WM im Free-TV

Offiziell bestätigt hat DAZN diese Meldung zwar noch nicht, jedoch dürfte der Streaming-Sender seine personellen Aufstellungen für die Klub-WM zeitnah verkünden. Viele langjährige Kunden dürften sich über diese Entscheidung jedenfalls freuen, schließlich galt Gunesch seinerzeit als beliebter Experte.

Doch nicht nur DAZN-Kunden könnten nun in den Genuss von Guneschs Expertise kommen. Weil der Streaming-Dienstleister alle Spiele der Klub-WM auch für Nicht-Kunden anbietet, ist kein Abonnement nötig. Die Spiele von FC Bayern München, Borussia Dortmund und Co. laufen also im Free-TV.