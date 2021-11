DAZN: Nach nur wenigen Wochen – Experte hört beim Streamingdienst auf

Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

Sky, DAZN, RTL und Co.: wo du welche Fußballspiele siehst

Das war ein kurzes Intermezzo bei DAZN!

Am 9. September gab DAZN gleich zwei Hammer-Meldungen bekannt. Ein neuer Experte und ein neues Format in der Champions League wurden vorgestellt. Doch nach nicht einmal drei Monaten war's das für den Experten.

DAZN: Experte Rangnick hört auf

Erst vor wenigen Wochen hat Ralf Rangnick seine Experten-Tätigkeit bei DAZN aufgenommen. Nun hat der Ex-Schalke-Trainer bis Saisonende als Interimstrainer beim englischen Traditionsverein Manchester United unterschrieben.

Ralf Rangnick hatte erst vor kurzem sein Engagement bei DAZN begonnen und hört jetzt auf. Foto: IMAGO / MIS

Diese Tätigkeit kollidiert nun aber mit einem anderen Engagement, das Rangnick erst vor wenigen Wochen begonnen hatte. Seit September war der Fußballlehrer beim Sportstreamingdienst als Experte tätig und war auch in dem neuen Format „Decoded“ zu sehen.

Das ist DAZN:

Streaming-Anbieter für Livesport

Seit 2016 in Deutschland empfangbar

Für den deutschsprachigen Raum hält DAZN unter anderem Übertragungsrechte an der Bundesliga, der Champions League oder auch der National Football League (NFL)

Ab der Saison 2021/2022 werden alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga exklusiv live übertragen

In der Sendung hat er verschiedene Spitzenvereine aus Europas Topligen unter die Lupe genommen. Damit wird nun vorerst Schluss sein, wie DAZN nun bestätigte. „Ich habe es sehr genossen, in einem großartigen Team als Experte für DAZN die UEFA Champions League zu begleiten und an der Seite von Alex Schlüter das Format ,Decoded' zu entwickeln. Das Angebot zu Manchester United zu wechseln, konnte ich nicht ausschlagen“, sagt Ralf Rangnick.

💬 Ralf #Rangnick über seine Expertentätigkeit bei DAZN. #Decoded



„(...) Deshalb werde ich meine Expertentätigkeiten bei DAZN vorerst ruhen lassen. Ich freue mich, diese wieder aufzunehmen, wenn es in der Zukunft wieder möglich sein sollte.“ pic.twitter.com/VoV7fEVC9n — DAZN DE (@DAZN_DE) November 29, 2021

Rangnick schließt DAZN-Rückker nicht aus

Deshalb werde er seine Expertentätigkeiten bei DAZN vorerst ruhen lassen. Eine Rückkehr zu DAZN schloss der 63-Jährige aber nicht aus. „Ich freue mich, diese wieder aufzunehmen, wenn es in der Zukunft wieder möglich sein sollte“, so Rangnick.

Rangnick soll nach seiner Zeit als Interimscoach bei United für zwei Jahre in beratender Funktion weiter zur Seite stehen. Wie es jetzt mit dem Format „Decoded“ weiter geht, hat sich der Sport-Streamingdienst nicht zu geäußert. (oa)