DAZN verkündet Schock-Nachricht: Kommentatoren-Legende Günter Zapf ist tot

Trauer um einen Kult-Kommentator. Am Montag (24. Juni) verkündete DAZN: Günter Zapf ist tot. Der vor allem bei NFL und Wrestling bekannte und beliebte Reporter starb im Alter von 66 Jahren.

In der Sportwelt löste die Nachricht große Bestürzung aus. Viele Fans zeigten sich geschockt und drückten ihr tiefes Mitgefühl aus. Günter Zapf sorgte mit dafür, dass die zuvor nicht sonderlich populären US-Sportarten Wrestling und American Football in Deutschland einen großen Boom erlebten.

DAZN verkündet: Günter Zapf ist tot

Beim Wrestling war er eine Legende, kommentierte den Show-Sport über Jahrzehnte. Seit 1993 hingen die Fans von WWE & Co. an seinen Lippen. Doch auch bei der NFL-Übertragung von DAZN war Zapf sehr beliebt und als Experte geschätzt. Nun ist er mit 66 Jahren verstorben. Am Montag verkündete der Streamingdienst die traurige Nachricht.

„Es tut weh, dies zu schreiben“, twittert DAZN. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Danke für alles, lieber Günter. Ruhe in Frieden.“ Die Bestürzung war auch unter den Sportfans zu spüren. Viele brachten ihre Trauer in den Kommentaren zum Ausdruck.

Fans bestürzt über Tod von Kult-Kommentator

„Eine Stimme meiner Kindheit, Ruhe in Frieden.“

„Unglaublicher Schock!“

„Einer der besten Kommentatoren aller Zeiten. Jeder, der das Ziel verfolgt, sollte sich Günter als Beispiel nehmen.“

„Das ist so traurig. Eine wahre Legende.“

„Absolute Legende.“

Wrestling und NFL – in beiden Sportarten sprang Günter Zapf nicht auf den Hype-Train auf, sondern war daran beteiligt, dass sie in Deutschland so populär wurden. Nun müssen sie ohne die bekannte Stimme auskommen. Für das deutsche Sport-TV ein großer Verlust.