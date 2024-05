Bei Sky & DAZN klingeln die Alarmglocken – diese Entwicklung verfolgen sie ganz genau

Sportrechte sind in den vergangenen Jahren zu einer heißen Aktie geworden. Egal ob Sky, DAZN oder andere Anbieter: Jeder will sein Stück vom Kuchen. Insbesondere in Sachen Fußball haben diese Kämpfe ordentlich Spuren hinterlassen.

Für Bundesliga, Pokal sowie Champions- und Europa-League ist man in Deutschland derzeit auf Sky, DAZN, Amazon Prime und RTL angewiesen. Betritt bald noch ein Unternehmen die Bühne?

Sky und DAZN verfolgen Netflix genau

Netflix ist bei seinen Abonnenten vor allem für diverse Serien, Filme oder Dokumentationen bekannt. Wer abendliche Unterhaltung auf Abruf sucht, war hier immer richtig. Aber es wirkt fast so, als sein den Verantwortlichen das nicht mehr genug.

Das US-Unternehmen investiert immer mehr in Sport-Inhalte. Los ging es mit Dokumentationen über Persönlichkeiten aus dem Sport wie David Beckham. Jetzt steigt der Streaminganbieter aber auch ins Kerngeschäft von Sky und DAZN ein: den Live-Sport.

Mega-Deal mit der NFL

Die neuste Errungenschaft: ein Mega-Deal mit der NFL (National Football League). Ab der im September beginnenden Saison zeigt Netflix die beiden Spiele am ersten Weihnachtsfeiertag live – für vorerst drei Jahre. Berichten zufolge zahlt Netflix dafür 150 Millionen Euro pro Spiel!

Zudem einigte man sich jüngst mit Wrestling-Marktführer WWE auf einen milliardenschweren Deal und man hat die Rechte für einen Boxkampf zwischen Legende Mike Tyson und Jake Paul inne. Was kommt da noch alles?

Sky und DAZN: Was ist noch geplant?

Was die Zukunft noch bringen könnte? Unklar. Das könnte auch davon abhängen, wie sehr sich die genannten Rechte finanziell für Netflix auszahlen. Vorerst sind es nur zwei NFL-Spiele pro Saison, die Netflix inne hat.

Dennoch dürften Sky und DAZN die Entwicklung ganz genau verfolgen. Vielleicht muss man sich eines Tages auch in Sachen Fußball-Rechten gegen Netflix durchsetzen.