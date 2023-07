Die Preiserhöhung von DAZN hat Fussballfans – mal wieder – wütend werden lassen. Der Sport-Streamingdienst hat innerhalb weniger Jahre den Preis für die Abonnements fast vervierfacht. Viele Fans wollen DAZN nun sogar komplett kündigen.

Nun zieht ein weiterer Übertragungssender nach. Auch die deutsche Telekom mit ihrem Pay-TV-Angebot MagentaSport erhöht die Preise. Dies bezieht sich jedoch vorerst nur auf Neukunden. MagentaSport überträgt einen Großteil der Drittliga-Spiele.

MagentaSport erhöht die Paketpreise um drei Euro

Die dritte Liga hat in der kommenden Saison einige Highlights zu bieten. Die Liga ist mit vielen Traditionsklubs wie MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster bestückt und wird so viele Zuschauer in die Stadien und vor die Fernseher locken. Doch die Fans der Drittliga-Klubs werden demnächst tiefer in die Tasche greifen müssen, um ihre Mannschaft zu sehen.

Bislang war der Streamingdienst im monatlich Abo für 9,95 Euro für Telekom-Kunden verfügbar. Für Kunden, die fernab von MagentaSport kein Telekom-Angebot nutzen, kostete MagentaSport derweil 16,95 Euro im Monat.

Nun wurde das Modell jedoch angepasst und die Preise um je drei Euro erhöht. Kunden mit Telekom-Vertrag zahlen nun 12,95 Euro – Kunden ohne Telekom-Vertrag sogar 19,95 Euro. Ebenfalls um drei Euro wurden die monatlichen Anteile des Jahresabos erhöht. Auch hier wird zwischen Telekom- und Nicht-Telekom-Kunden unterschieden.

Die Änderung betrifft allerdings nur Neukunden, Bestandskunden müssen noch keine Preiserhöhung befürchten. Wer bereits zuvor über ein MagentaSport-Abo verfügte, zahlt weiter den vorherigen Preis.

Mehr Drittliga-Spiele exklusiv

Bereits seit Oktober vergangenen Jahres ist klar, dass die dritte Liga bis einschließlich der Saison 2026/27 bei MagentaSport übertragen wird – und fast ausschließlich exklusiv. Lediglich 68 der 380 Spiele pro Saison wurden per Sublizenz an die ARD vergeben. Um also jedes Spiel verfolgen zu können, ist ein Abo des Streamingdiensts der Telekom nötig – MagentaSport ist nicht im Free-TV empfangbar.

Weitere News:

Während die Kunden für den erhöhten Preis mehr Exklusiv-Partien in der 3. Liga zu sehen bekommen(vorher waren es 80 Spiele, die die ARD inne hatte), fällt derweil die Übertragung des Basketball-Bundesliga komplett weg. Die BBL wird künftig bei Dyn übertragen.