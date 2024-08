Ruhr Park Bochum: Nach Hiobsbotschaft – jetzt kommt die nächste Veränderung auf Kunden zu

Der Ruhr Park Bochum ist eine waschechte Institution im Ruhrgebiet. Am 14. November feiert das Open-Air-Einkaufszentrum sein 60-jähriges Jubiläum. Dabei ist der Ruhr Park mächtig im Wandel.

Nicht nur ändert sich dieser Tage der Name der Shopping-Destination. Auch in den Ladenzeilen ist mächtig Bewegung.

Ruhr Park Bochum: Nächste Änderung steht an

Genau wie das Centro Oberhausen gehört der Ruhr Park bereits seit Jahren zum Immobilien- und Investmentunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield. Nachdem bereits das Shopping-Pendant aus der Nachbarschaft in „Westfield Centro“ umbenannt worden war, ist in diesem Jahr der Standort Bochum an der Reihe. Ab September 2024 heißt das Einkaufzentrum an der A43 „Westfield Ruhr Park“.

Die Ankündigung dessen sorgte auf der Facebook-Seite des Ruhr Parks nicht unbedingt für Jubelstürme. Viele äußerten, dass sie mit der Namensänderung wenig anfangen können. Andere beschwerten sich über Leerstände. Befeuert wurde der Unmut über eine weitere Schließung, die im Laufe des Jahres vollzogen wird (mehr dazu hier >>>). Doch es gibt auch positive Nachrichten.

Marke bindet sich an Ruhr Park Bochum

So teilte der Ruhr Park Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass „Polestar“ ab September dauerhaft im Ruhr Park vertreten sein wird. „Statt des seit Oktober 2022 bestehenden temporären Showrooms erhält der schwedische Elektroautohersteller nun eine permanente Fläche neben Telekom und gegenüber der Bushaltestelle am Haupteingang“, teilte Marcel Tibo, Deputy Center Manager im Ruhr Park Bochum, mit.

Zudem verdopple „JD Sports“ seine Fläche und wird auf die ehemalige S.Oliver-Fläche ziehen. Das Gleiche gilt für „Juwelier Kraemer“, der zukünftig neben Camp David und Wormland mit einer doppelt so großen Fläche zu finden sein wird. Es tut sich also einiges im Ruhr Park Bochum…