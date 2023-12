DAZN verkündet Hammer! Das gab es in der Champions League noch nie

Um den Streamingdienst DAZN hatte es in der Vergangenheit immer wieder Aufregung gegeben. Neben Preiserhöhungen gab es auch für einige Änderungen für Neu-Kunden reichlich Kritik (hier mehr dazu).

Doch nun wird DAZN für ein Novum sorgen. In der Champions-League-Konferenz der Männer am Mittwoch (13. Dezember) gibt es auch noch eine andere Begegnung abseits der Königsklasse.

DAZN verkündet Hammer

Wenn der letzte Champions-League-Spieltag am Mittwoch bei DAZN in der Konferenz gezeigt wird, dann wird auch eine Partie der Frauen-Champions-League in die Konferenz integriert. Dabei geht es um das Spiel von Benfica Lissabon gegen Eintracht Frankfurt. Anstoß ist wie bei den Männern ebenfalls um 21 Uhr. Ein Frauenfußball-Spiel im Rahmen einer Männer-Konferenz hatte es zuvor auf einer deutschen Plattform noch nie gegeben.

Somit wird es sechs Partien in der Königsklasse geben – darunter auch die Partie von Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain. Vor den 21-Uhr-Spielen zeigt DAZN bereits die Konferenz der beiden frühen Spiele Leipzig gegen Bern und Belgrad gegen Manchester City um 18.45 Uhr.

Champions-League-Novum beim Streamingdienst

DAZN hält neben den Rechten für einen Großteil der Männer-Champions-League auch die für alle Partien des wichtigsten europäischen Klub-Wettbewerbs der Frauen. Dort findet am Mittwoch der dritte Spieltag an. Benfica und Frankfurt liegen nach zwei Spielen in der Gruppe A punktgleich auf dem zweiten beziehungsweise dritten Platz hinter Titelverteidiger Barcelona. Neben dem Novum in der Männer-Konferenz wird die Partie aber auch zusätzlich als Einzelspiel beim Streamingdienst zu sehen sein.

Es ist aber nicht die einzige Nachricht bei DAZN, die für Aufsehen sorgt. Kurz zuvor verkündete das Unternehmen, dass ein kostenloses Programm in der hauseigenen App gestartet wurde. Neben Live-Spielen internationaler Top-Ligen gibt es dort auch die Zusammenfassungen der Champions-League-Partien der Männer. Bislang hatte es frei zugängliche Angebote von DAZN nur über bestimmte externe Anbieter gegeben (hier alle Informationen dazu).