Darts-WM 2024: Ende einer Ära – jetzt ist es offiziell

Er war über viele Jahre die Stimme des Darts, ist der bekannteste Caller der Welt. Jetzt tritt die Legende Russ Bray ab. Der 66-Jährige hat am Mittwochabend (3. Januar) zum letzten Mal bei einem Darts-Match auf der Bühne gestanden.

Das Finale der Darts-WM 2024 zwischen Luke Littler und Luke Humphries war der letzte Auftritt von Russ Bray. Damit endet eine Ära, seine Stimme bleibt aber unvergessen.

Darts-WM 2024: Bray geht in den Ruhestand

Seit 1996 ist Russ Bray eine Institution im Darts-Sport. Damals trat er der PDC bei und wurde zum bekanntesten und meistgefragten Caller bei Dartsturnieren. Seine Stimme ist einfach unverkennbar, sein „Onehundredandeighty“ hat jeder Fan im Ohr. Keiner macht es so schön wie er. „Jeder verbindet Darts mit ihm. Auch ich als damaliger Zuschauer weiß noch ganz genau, dass er ein Aushängeschild war. Man hat sich immer schon auf seine Stimme gefreut“, sagte der deutsche Darts-Spieler Martin Schindler.

Doch damit ist jetzt endgültig Schluss. Der 66-Jährige setzt sich nach über 27 Jahren an der Dartsscheibe zur Ruhe. Im Ally Pally hatte Russ Bray am Mittwochabend (03. Januar) seinen letzten Auftritt auf der großen Bühne, callte beim spannenden Finale zwischen Luke Littler und dem neuen Weltmeister Luke Humphries die Zahlen.

„Wir werden unseren Ruhestand genießen“

Ein wenig Wehmut schwang bei seinem Abschied auch mit. Den Weg von Ausnahmetalent Littler, dessen Stern bei dieser WM mit seinen 16 Jahren am Darts-Himmel aufging, weiter zu begleiten, hätte seinen Reiz. „Klar würde ich gerne noch so manches Match von ihm callen. Ein fantastischer Spieler“, sagte Bray bei Sport1.

Bray wird nicht komplett aus der Darts-Szene verschwinden. Schon im Vorfeld wurde „The Voice“ von der PDC in die Hall of Fame aufgenommen. Zudem soll er Botschafter der PDC werden und hin und wieder bei den World-Series-Events, die zum Beispiel in Australien oder in den USA ausgetragen werden, zum Einsatz kommen. Jetzt freut er sich aber erst einmal auf mehr Freizeit mit seiner Frau. „Sie geht selbst in Rente im Januar. Wir werden mehr Zeit gemeinsam haben und unseren Ruhestand genießen“, sagte Bray. Geplant ist eine gemeinsame Kreuzfahrt.