Darts WM 2024: Doppelter Dämpfer für deutsche Hoffnung! Irres Spektakel endet in dicker Enttäuschung

Er sah eigentlich schon wie der sichere Sieger aus, spielte hervorragend und hatte sich einen großen Vorsprung erarbeitet. Doch letztlich scheiterte Martin Schindler bei der Darts WM 2024 an seinen eigenen Nerven und einem brutal starken Comeback seines Gegners.

Erstmals in der Geschichte standen vier deutsche Darts-Spieler in der dritten Runde der Weltmeisterschaft. Die Darts WM 2024 war schon vor Weihnachten historisch und sollte nach der Weihnachtspause historisch weitergehen. Doch gleich der erste Deutsche musste eine herbe Enttäuschung hinnehmen.

Darts WM 2024: Schindler scheitert tragisch

2:0 führte Schindler in den Sätzen gegen seinen britischen Kontrahenten Scott Williams. Mit einem Durchschnitt von über 100 Punkten und einer Doppel-Quote von über 50 Prozent ließ er Williams in den ersten beiden Sätzen keine Chance – es war eine echte Machtdemonstration.

Doch dann kam der Brite zurück – und wie! Mit den heimischen Fans im Rücken drehte er richtig auf und holt sich Satz drei und vier und glich aus. Das Drittrunden-Match entwickelte sich zu einem echten Kampf. Beide Spieler warfen sämtliche 180er und boten den Fans im legendären Alexandra Palace ein wahres Spektakel.

Den fünften Satz holte sich Schindler wieder. So fehlte ihm lediglich ein Satz zum Einzug ins Achtelfinale. Doch Williams kam erneut zurück, holte sich den sechsten Satz und erzwang so den entscheidenden siebten Satz, der zu einer Nervenschlacht werden sollte.

Denn auch im letzten Satz schenkten Schindler und Williams sich überhaupt nichts. Nach vier Legs musste die Verlängerung her, in der ein Spieler zwei Legs hintereinander gewinnen muss, um das Match für sich zu entscheiden. In den beiden entscheidenden Durchgängen hatte Schindler dann keine Chance mehr. Williams holte sich die beiden ersten Legs und vollendete so das irre Comeback.

Auch Deutschlands Nummer eins ist raus

Schindler muss nach diesem wilden Match also seine Sachen packen. Doch das war nicht die einzige Enttäuschung für Deutschland. Auch Vorjahres-Halbfinalist Gabriel Clemens ist aus dem Turnier ausgeschieden. Der „German Giant“ erwischte einen schlechten Tag und musste sich Dave Chisnall, die Nummer elf der Welt, mit 1:4 geschlagen geben. Was ein bitterer Nachmittags für Darts Deutschland!

So liegt es an den anderen zwei Deutschen, das Achtelfinal-Ticket bei der Darts WM 2024 zu buchen. Florian Hempel spielt gegen einen bärenstarken Stephen Bunting und Ricardo Pietreczko bekommt es mit Luke Humphries, einem der Top-Stars des Jahres, zu tun.

Schindler hatte sicherlich den vermeintlich einfachsten Gegner und hätte sich auch in der nächsten Runde über eine wohl machbare Aufgabe freuen können. Doch stattdessen wird er -ebenso wie Clemens – den nächsten Auftritt im „Ally Pally“ auf das kommende Jahr verschieben müssen.