Biathlon-WM 2024: Trotz norwegischer Dominanz – DIESER deutsche Biathlet lässt Superstars verzweifeln

Der Countdown zur Biathlon-WM 2024 läuft. Ab dem 7. Februar starten für die Skijäger die Titelkämpfe im tschechischen Nové Město na Moravě. Schon jetzt ist die Favoritenrolle klar auf Seiten der Norweger. Die ersten sechs Weltcup-Plätze werden von Athleten der dominierenden Biathlon-Nation belegt.

Doch wenn es um die Podestplätze bei der Biathlon-WM 2024 geht, könnten auch die Deutschen ein gutes Wort mitreden. Besonders zu Beginn der Saison sorgten Philip Nawrath und Co. für furiose Leistungen. Ein deutscher Biathlet bringt die norwegischen Superstars regelrecht an den Rand der Verzweiflung.

Biathlon-WM 2024: Laegreid macht IHM eine Kampfansage

„Vermisse ich es, der beste Schütze zu sein? Warum fragst du?“, fragt Sturla Holm Lagreid auf seinem Instagram-Kanal leicht ironisch. Der norwegische Biathlet steht in seiner Küche, vor ihm liegt ausgebreiteter Teig. Doch viel wichtiger: Der 26-Jährige präsentiert seinen durchtrainierten Körper, auf dem Rücken hat er sein Gewehr geschultert. Ganz nach dem Motto: jederzeit zum Training bereit.

In der Saison 2022/23 belegte Laegreid hinter dem alles überragenden Johannes Thingnes Boe den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Verantwortlich dafür war vor allem seine Leistung am Schießstand – dort zählte er zu den Besten. Doch den Rang des besten Schützen hat in diesem Jahr ein anderer Sportler, und er kommt ausgerechnet aus dem deutschen Lager. „Justus Strelow, ich werde dich packen“, so die Kampfansage von Laegreid in seinem Instagram-Beitrag.

In der Tat hat der 27-Jährige eine beachtliche Treffer-Quote im Schießen mit insgesamt 94 Prozent. Liegend 94 Prozent und Stehend nur einen Prozentpunkt weniger. Seine Leistungen am Schießstand bescherten ihm zusammen mit Vanessa Voigt auch seinen ersten Sieg in einem Biathlon-Weltcup. In der Single-Mixed landeten sie im Januar vor dem norwegischen Duo bestehend aus Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjåstad Christiansen.

Strelow am Schießstand nervenstark

Und die Antwort des Deutschen auf Laegreids Kampfansage lässt nicht lange auf sich warten. Strelow warnt jedoch viel mehr vor einem anderen Kontrahenten mit Blick auf die Biathlon-WM 2024. „Sturla, freu mich schon drauf, aber wir müssen beide Sebastian Stalder fangen.“ Auch der Schweizer kommt auf eine beachtliche Treffer-Quote – kein anderer Atleth hat bislang mehr Scheiben zum Fallen gebracht. Strelow führt die Rangliste in dieser Disziplin jedoch dennoch an, da er weniger Schuss abgefeuert hat und eine bessere Treffer-Quote im Stehend-Schießen hat.

Vor allem in den schießlastigen Wettbewerben wie dem Einzel oder der Verfolgung ist Justus Strelow nervenstark und liefert regelmäßig die schnellsten Schießzeiten. Dadurch kann er seine Defizite auf der Strecke wieder gutmachen – besonders wenn die Konkurrenz Fehler schießt. Bleibt abzusehen, wer bei der Biathlon-WM 2024 die Nase am Ende vorne hat.