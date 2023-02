Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker: Überraschung in der Staffel! Deutschland enttäuscht

Staffel-Samstag bei der Biathlon-WM 2023! In Oberhof steht ein echter Klassiker auf dem Plan. Sowohl die Staffeln der Männer als auch die Staffeln der Frauen kämpfen bei der Biathlon-WM 2023 um den Titel.

Während die deutschen Männer bei der Biathlon-WM 2023 immer noch auf die erste Medaille warten, konnten die deutschen Frauen in Person von Denise Herrmann-Wick schon zwei Mal jubeln. In der Staffel soll es am Samstag bei der Biathlon-WM 2023 nach Möglichkeit die nächste Medaille geben – sowohl für die Männer als auch für die Frauen.

Biathlon-WM 2023 im Live-Ticker

Holen die Männer ihre erste Medaille bei der Biathlon-WM 2023 in der Staffel? Gewinnt Denise Herrmann-Wick mit der Staffel ihr nächstes Edelmetall? Alle Informationen rund um die Rennen in Oberhof bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Samstag, 18. Februar

Staffel der Männer

Frankreich Norwegen Schweden Tschechien Deutschland

13.09 Uhr: Frankreich ist Weltmeister, Norwegen holt nur Silber und Schweden sichert sich Bronze. Deutschland landet nur auf Rang fünf.

12.51 Uhr: Der letzte Wechsel ist durch. Rees hat sich für Deutschland auf Rang fünf vorgearbeitet. Tschechien und Frankreich führen weiterhin, Schweden und Norwegen sind in Schlagdistanz.

12.29 Uhr: Beim zweiten Wechsel liegt Deutschland nur noch auf Rang neun. Kühn handelte sich drei Strafrunden ein. Die Medaillen-Hoffnung sind schon stark gesunken. Es führt Tschechien vor Frankreich und Schweden.

12.01 Uhr: Beim ersten Wechsel führen die Tschechen vor der Schweiz. Deutschland wechselt auf Platz vier. Jetzt kommt Johannes Kühn. Die Norweger liegen überraschend nur auf Platz 12.

11.53 Uhr: Nach dem ersten Schießen führt Strelow für Deutschland das Rennen an. Bis jetzt ist das Feld aber immer noch sehr eng zusammen.

11.45 Uhr: Die Staffel ist gestartet.

11.37 Uhr: Gute Nachrichten! Trotz starkem Wind kann die Staffel heute stattfinden. Um 11.45 Uhr geht’s los mit den Männern.

8.59 Uhr: Wir starten in diesen Biathlon-Tag mit der Nachricht, auf die alle Fans gewartet haben. Wie die Veranstalter soeben mitteilten, werden die Staffel-Rennen heute doch stattfinden. „Das haben die Internationale Biathlon Union und das OK nach intensiver Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst und den lokalen Behörden entschieden“, so eine Sprecherin des Veranstalters.

Und weiter: „Die Organisatoren stehen weiterhin in engem Austausch mit allen Partnern und Zuständigkeiten. Sollte sich die Wettersituation verschlechtern, wird rechtzeitig informiert. Um 10.45 Uhr findet zudem das reguläre Jury-Meeting statt, in dem aus sporttechnischer Perspektive entschieden wird, ob die Rennen planmäßig über die Bühne gehen können.“

Freitag, 17. Februar

23.21 Uhr: „Die Sicherheit aller Athletinnen und Athleten sowie unserer Fans steht an oberster Stelle, sowohl bei der Anreise als auch bei den Wettkämpfen“, erklärte Thomas Grellmann, Chef des Organisationskomitees.

23.14 Uhr: Sorgen bereitet den Veranstaltern, Zuschauern und Athleten aktuell die Wetterprognose. Am Samstag werden in Oberhof heftige Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometer erwartet. Eine finale Entscheidung soll erst am frühen Samstagmorgen fallen, teilten die Veranstalter am Freitagabend mit. Darauf habe sich der internationale Biathlon-Verband IBU und das Organisationskomitee in Oberhof verständigt.

22.01 Uhr: Die Frauen starten in folgender Konstellation: Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Schlussläuferin Denise Herrmann-Wick

21.47 Uhr: Für die Männer geht folgendes Quartett an den Start: Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll.

21.17 Uhr: „Wir haben eine starke Mannschaft, in der jeder etwas leisten kann. Mit dieser Einstellung wollen wir in Oberhof an den Start gehen und uns bei der Heim-WM gut präsentieren“, sagte Bundestrainer Kirchner vor den Weltmeisterschaften gesagt. „Es ist keine Frage, dass wir in den Staffeln auf alle Fälle um die Medaillen kämpfen wollen“, so der dreifache Olympiasieger.

20.29 Uhr: Für die Männer läuft die Biathlon-WM 2023 bislang sehr verhalten. Noch konnten die Deutschen keine Medaille einfahren. Benedikt Doll war mit seinem 5. Platz im Einzel in dieser Woche aber schon mal nah dran.

20.23 Uhr: Los geht es am Samstag um 11.45 Uhr mit der Staffel der Männer. Die Frauen gehen dann um 15 Uhr ins Rennen.

Freitag, 20.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu den vorletzten Wettkampftag bei der Biathlon-WM 2023. Am Samstag steht sowohl für die Frauen als auch für die Männer das Staffel-Rennen an.