Biathlon in Oberhof: Deutsches Team kann aufatmen! Endlich gibt es gute Nachrichten

Das deutsche Biathlon-Team kann aufatmen: Für den ersten Heim-Weltcup des neuen Jahres kehren drei lang vermisste Athleten ins Renngeschehen zurück. In Oberhof treten ab Donnerstag Roman Rees, Sophia Schneider und Hanna Kebinger wieder für die deutsche Mannschaft an.

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) an Neujahr bekannt gab, soll mit diesen Rückkehrern nun an den vielversprechenden Saisonauftakt angeknüpft werden. Beim Biathlon in Oberhof wollen die deutschen Biathleten wieder glänzen.

Biathlon in Oberhof: Deutsches Team wieder komplett

Roman Rees, der bereits bei der Biathlon World Team Challenge auf Schalke sein Comeback feierte, ist Teil des starken Aufgebots. Ebenso wird Hanna Kebinger, nach ihrer Genesung von einer hartnäckigen Corona-Infektion, erstmals wieder an den Start gehen. Sophia Schneider komplettiert das Trio.

Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag (04. Januar) mit dem Sprint der Männer und setzen sich mit dem Sprint der Frauen am folgenden Tag fort. Am Wochenende stehen dann Verfolgungsrennen und Staffel-Wettkämpfe an. Trotz der positiven Entwicklung wurden David Zobel und Johanna Puff nicht für Oberhof berücksichtigt.

Die Anhänger des Biathlons dürfen hohe Erwartungen haben, denn das deutsche Team möchte an seinen famosen Saisonauftakt anknüpfen. Franziska Preuß als beste Deutsche in der Gesamtwertung auf Rang fünf und Vanessa Voigt nur drei Plätze dahinter versprechen starke Leistungen auch in Oberhof. Bei den Männern ragen Philipp Nawrath, der sich auf Rang sechs positionierte, und Benedikt Doll auf Platz acht heraus. Justus Strelow (11.) und Johannes Kühn (12.) sorgten ebenfalls für Furore.

Oberhof, gelegen im Freistaat Thüringen, gilt als Mekka des deutschen Wintersports, insbesondere des Biathlons. Traditionell werden dort Weltcup-Veranstaltungen ausgetragen, bei denen Sportlerinnen und Sportler ihre Schießfertigkeiten und Ausdauer im Langlauf unter Beweis stellen müssen. Die Veranstaltung in Oberhof zieht regelmäßig eine große Anzahl von Fans an, die die deutschen Biathleten begeistert unterstützen und für eine einmalige Atmosphäre sorgen.

