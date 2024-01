Biathlon in Oberhof: Hiobsbotschaft kurz vor Start! Fans müssen zittern

Rund 28 Stunden vor dem Start des Biathlon-Weltcups in Oberhof hat sich der Internationale Biathlon-Union (IBU) mit einer Hiobsbotschaft zu Wort gemeldet. Die Party im Thüringer Wintersportort muss verschoben werden.

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof beginnt nicht wie geplant schon am Donnerstag (4. Januar). Der Sprint der Männer findet aufgrund der Witterungsbedingungen erst am Freitagmorgen (5. Januar) statt. Das teilte die IBU offiziell mit.

Biathlon in Oberhof: Sprint verschoben – Weltcup auf der Kippe

Unzählige Fans hatten sich schon auf das Event in Thüringen gefreut. Rund 13.000 Menschen kommen täglich in die Arena am Rennsteig in Oberhof, doch jetzt müssen sie ihre Reise für Donnerstag absagen. Der Weltcup in Oberhof beginnt erst Freitag.

„Aufgrund der aktuellen warmen Wetter- und Regenwettervorhersage für morgen in Oberhof, Deutschland, wurde der Wettkampfplan für den BMW IBU Weltcup Biathlon in Oberhof geändert. Der Sprint-Wettbewerb der Herren ist nun für Freitag, den 05. Januar 2024 um 11:20 Uhr geplant“, teilte die IBU am Mittwochmorgen (3. Januar) mit.

Der neue Zeitplan für den Biathlon-Weltcup in Oberhof

Fr, 05.01., 11.20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Fr, 05.01., 14.25 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sa, 06.01., 12.25 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Sa, 06.01., 14.40 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

So, 07.01., 11.30 Uhr: 4×7,5 km Staffel Männer

So, 07.01., 14.25 Uhr: 4×6 km Staffel Frauen

In Thüringen hat es in den letzten Tagen extrem stark geregnet, das gesamte Bundesland kämpft bereits seit einigen Tagen mit Hochwasser. Zudem herrscht aktuell extrem starker Wind. Die Strecke ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch für Donnerstag sind Regen und Wind angesagt, ab Freitag soll es dann kühler und ruhiger werden. Ob die Wettkämpfe am Ende stattfinden können, wird sich noch zeigen.