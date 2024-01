Biathlon: Doll vor Karriereende? Superstar reagiert

In der Welt des Biathlons sorgen die Worte von Legende Ole Einar Björndalen für Aufsehen, der Benedikt Doll dazu ermutigte, seine Karriere fortzusetzen und nicht vor den Olympischen Winterspielen 2026 zurückzutreten.

Zuletzt hatte Benedikt Doll mit Aussagen, seine Biathlon-Karriere schon bald an den Nagel zu hängen, für Entsetzen gesorgt. Jetzt versucht ein absoluter Superstar zu intervenieren.

Biathlon: Doll deutet Karriereende an – Björndalen will’s verhindern

Björndalen, der Doll als „immer noch den besten Deutschen“ bezeichnet, sieht in ihm einen Athleten, der auf höchstem Level agiert. „Er ist immer noch auf dem höchsten Level, und wenn du die besten Biathleten schlagen willst, dann brauchst du sein Potenzial“, so Björndalen.

Benedikt Doll, mit 33 Jahren der bestplatzierte Deutsche im Gesamtweltcup auf Rang acht, konnte diese Saison bereits zwei Sprintrennen für sich entscheiden. Seine Triumphe in Lenzerheide und Oberhof haben seine Position als Spitzensportler untermauert. Dennoch zeigte er in Ruhpolding und Antholz ein Formtief, unmittelbar vor der Weltmeisterschaft in Nove Mesto, die zwischen dem 7. und 18. Februar stattfindet.

Es war während eines Spaziergangs in Südtirol, als Björndalen versuchte, Doll zum Weitermachen zu überreden. „Ich habe alles gemacht, was ich konnte“, erklärte der erfahrene Biathlet. Er erinnerte auch an seine eigenen Erfolge im vergleichbaren Alter: „Als ich ungefähr so alt war, habe ich einen Weltcup im Langlauf gewonnen und habe damals, das war 2006, meine beste Laufleistung abgerufen.“ Björndalen fügte hinzu, dass es schade wäre, „wenn Doll jetzt aufhören würde, wo er in seinem besten Alter ist“.

„Ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass das mit Olympia nichts mehr wird“

Doll äußerte zuletzt Zweifel an seiner Olympia-Teilnahme: „Ich glaube, es ist ziemlich sicher, dass das mit Olympia nichts mehr wird“. Eine endgültige Entscheidung bezüglich seiner Karriere möchte Doll nach der Weltmeisterschaft fällen: „Das entscheide ich nach der WM.“

Björndalen selbst ist mit 13 Olympiamedaillen, darunter acht goldene, einer der erfolgreichsten Wintersportler aller Zeiten.

