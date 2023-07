Bis zur Basketball-WM 2023 in Japan, den Philippinen und in Indonesien ist es nicht mehr lange. Am 25. August fällt der Startschuss, am 10. September wird der neue Weltmeister gekürt.

Nach der starken Europameisterschaft im vergangenen Jahr konnte das DBB-Team den dritten Platz holen und erhofft sich auch bei der Basketball-WM 2023 eine gute Platzierung. Doch ausgerechnet vor dem Turnierstart ist ein Streit in der deutschen Mannschaft endgültig eskaliert.

Basketball-WM 2023: Paukenschlag vor Turnierstart

Die Vorfreude auf die Basketball-WM 2023 ist bei den deutschen Fans groß. Schließlich war der Hype bei der EM 2022 im eigenen Land riesig und das DBB-Team holte die Bronzemedaille. Entsprechend sind auch die Erwartungen auf die Weltmeisterschaft in rund einem Monat.

Allerdings gibt es vor dem Turnierstart jetzt einen Hammer. Maximilian Kleber hat nach der öffentlichen Kritik von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder seine Teilnahme abgesagt. „Die jüngsten unglücklichen und unangebrachten öffentlichen Äußerungen über mich haben jedoch zu 100 Prozent deutlich gemacht, dass ich im Nationalteam nicht uneingeschränkt willkommen bin”, sagte Kleber dem Fachmagazin BIG.

Was war passiert? Schröder hatte vor einigen Tagen im Podcast „Got Nexxt“ kritisiert, dass Kleber bei der Heim-EM im vergangenen Jahr fehlte, weil er angeblich an seinem „Game“ arbeiten wollte. Der Forward der Dallas Mavericks habe sich nicht, wie vom DBB verlangt, engagiert und dürfe niemanden den Platz wegnehmen.

Zoff eskaliert endgültig

Anschließend habe sich Schröder nochmal geäußert und den Medien vorgeworfen, „Sachen zu verdrehen“. Denn seine Aussagen seien „nicht böse gemeint“ gewesen. Für Kleber allerdings dennoch Grund genug, nicht an der Basketball-WM 2023 teilzunehmen.

Es sei nicht sein Ziel, „die gute Chemie im Team des letzten Sommers zu zerstören“, sagte der 31-Jährige und zieht drastische Konsequenzen. „Deshalb habe ich beschlossen, dass es für alle Beteiligten das Beste ist, wenn ich nicht spiele.“

Für die WM-Vorbereitung, die am 31. Juli beginnt, hatte Bundestrainer Gordon Herbert Kleber in seinen 18er-Kader nominiert. Der gebürtige Braunschweiger Schröder, der jüngst zu den Toronto Raptors gewechselt war, wird das DBB-Team als Kapitän aufs Parkett führen.