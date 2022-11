Deutschland – Japan: Basketball-Star schickt Nachricht an DFB-Team – und leistet sich peinlichen Fehler

Die Spannung steigt. Am Mittwoch (23. November) steigt die deutsche Nationalmannschaft ins Spielgeschehen bei der Weltmeisterschaft in Katar ein. Im ersten Spiel heißt es Deutschland – Japan. Die Schmach von 2018 will man bestmöglich vergessen machen.

Auch bei der deutschen Prominenz steigt die Vorfreude auf Deutschland – Japan stetig. Basketball-Star Dennis Schröder schickte im Vorfeld eine Nachricht an das DFB-Team – und leistete sich dabei einen peinlichen Fehler.

Deutschland – Japan: Schröder drückt die Daumen

Schröder weiß, wie es ist, wenn ein ganzes Land hinter einem steht. Bei der Basketball-Heim-EM stürmten der deutsche NBA-Star und seine Kollegen unter großem Jubel bis zur Bronze-Medaille. Zahlreiche Nationalspieler der Fußballmannschaft drückten damals die Daumen und waren in der Halle live vor Ort.

Die Unterstützung wollte Schröder jetzt zurückzahlen. Wenige Stunden vor dem Spiel Deutschland – Japan postete er auf Social Media ein Bild von sich im Deutschland-Trikot. „Auf geht’s Deutschland“, schrieb er dazu, „macht uns stolz“.

Schröder unterläuft bitterer Fehler

Seinen Followern fiel bei dem Posting allerdings ein peinlicher Fehler auf. Denn Schröder zeigte nicht nur sich im Deutschland-Trikot (wohlgemerkt mit dem der WM 2018), sondern auch Toni Kroos. Einziges Problem: Kroos tritt bei der WM überhaupt nicht an. Der Mittelfeldstratege beendete seine Nationalmannschaftskarriere nach der EM 2021.

Es dauerte also nicht lange, bis Schröder auf seinen Fehler hingewiesen wurde. „Wer sagt’s ihm?“, fragte ein Fan auf Twitter. Auch bei Instagram kommentierten Schröders Follower fleißig. „Bro, Kroos ist nicht mehr dabei“, hieß es dort zum Beispiel.

Deutschland – Japan: Wer spielt?

Stattdessen hat Bundestrainer Hansi Flick 26 andere Akteure mit nach Katar genommen. Wer bei Deutschland – Japan tatsächlich spielen wird, bleibt abzuwarten. Im Tor ist Manuel Neuer gesetzt, abseits dessen könnte Flick für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Vor vier Jahren schied die DFB-Elf als Titelverteidiger in der Gruppe aus. Nach einer Auftaktniederlage gegen Mexiko waren ein Sieg gegen Schweden und eine weitere Pleite gegen Südkorea zu wenig. Ein Sieg bei Deutschland – Japan ist deshalb umso wichtiger.