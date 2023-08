Alexander Zverev: Heftige Ohrfeige – Tennis-Star muss DIESE bittere Nachricht verkraften

Mit den US Open steht für Alexander Zverev das nächste große Turnier des Jahres vor der Tür. Bei den letzten der vier Grand-Slam-Turniere möchte er weiter an seine Top-Form heranrücken und sich von der besten Seite zeigen. Zuletzt war Zverev – vor allem auf Hartplatz – sehr gut in Form.

Doch kurz vor dem Groß-Event muss Alexander Zverev nun einen herben Rückschlag hinnehmen. Der gebürtige Hamburger wird in diesem Jahr nicht am Laver Cup teilnehmen. Das nominierte Sextett steht nun fest.

Alexander Zverev nicht für Laver Cup nominiert

Der Laver Cup hat sich mittlerweile fest im Turnierkalender der Tenniswelt etabliert. Seit 2017 findet jährlich der Battle zwischen den besten Spielern Europas und dem Rest der Welt statt. Auch in diesem Jahr findet der Laver Cup erneut statt. Vom 22. bis 24. September 2023 duellieren sich die besten Tennisspieler der Welt in der Rogers Arena in Vancouver.

Das Aufgebot für den Laver Cup 2023 in Vancouver steht fest. Der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev wird beim prestigeträchtigen Duell zwischen Team Europe und Team World nicht am Start sein. Das sechsköpfige Team aus Europa, welches die Revanche für die letztjährige Niederlage anpeilt, umfasst Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Holger Rune, Hubert Hurkacz und Gael Monfils.

Für Team World nehmen die Asse um Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Felix Auger-Aliassime, Tommy Paul, Francisco Cerundolo und Ben Shelton die Mission Titelverteidigung in Angriff.

Voller Fokus aus US-Open

Somit steht für Zverev mit den US-Open noch ein ganz großes Turnier auf dem Zeitplan. Nachdem der 26-Jährige in Wimbledon bereits in der dritten Runde gegen den Italiener Matteo Berrettini rausgeflogen ist, möchte er nun noch einmal voll angreifen. Da er beim diesjährigen Laver-Cup nicht mit von der Partie sein wird, kann er sich voll auf seine Spiele in New York konzentrieren.

Derzeit finden noch die Qualifikationsspiele für die US-Open statt. Das erste Spiel von Zverev ist noch nicht terminiert. Auch der Erstrunden-Gegner des Deutschen steht noch nicht fest.