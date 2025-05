Xabi Alonso: Jetzt gibt es kein Zurück mehr! Trainer-Hammer unter Dach und Fach

Seit Wochen und Monaten hatte es sich angebahnt, jetzt ist es endgültig offiziell! Xabi Alonso wird tatsächlich Trainer von Real Madrid. Nach erfolgreichen Jahren bei Bayer Leverkusen geht der einstige Weltklasse-Spieler auch auf Trainerebene den Schritt zu den Königlichen.

Xabi Alonso hatte sich bei Bayer Leverkusen einen Namen mit der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte und einer ungeschlagenen Bundesliga-Saison gemacht. Bei Real Madrid ist der Druck entsprechend immens. Denn die Königlichen erlebten eine Saison zum Vergessen.

Real Madrid stellt Xabi Alonso vor

Die Nachricht, auf die alle Madrid-Fans gewartet hatten, ist jetzt endlich da. Schon vor einigen Wochen hatte der Spanier Alonso bekannt gegeben, dass er Bayer Leverkusen nach fast drei Jahren als Cheftrainer verlassen werde. Zweifel an seinem nächsten Job gab es eigentlich nie. Schon letzten Sommer galt der 43-Jährige als Wunschnachfolger für Carlo Ancelotti.

+++ Bayer Leverkusen: Trainer-Entscheidung gefallen! ER wird Alonso-Nachfolger +++

Doch Real Madrid ließ sich Zeit, wohl auch, um die aktuelle Saison noch ohne große Nebengeräusche zu Ende zu bringen. Am Samstag (24. Mai) fand nun das letzte Saisonspiel statt. Und gleich am Tag darauf präsentierten Real Xabi Alonso jetzt als neuen Coach. Er erhält einen Vertrag bis 2028.

Große Aufgabe beim Ex-Verein

Die Erwartungen an den neuen Trainer sind immens. Der spanische Rekordmeister erlebte eine Saison ohne Titel – erstmals seit vier Jahren. National war am FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick in diesem Jahr kein Vorbeikommen. In der Champions League scheiterte man als Titelverteidiger im Viertelfinale an Arsenal London.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Wie groß das Vertrauen in Alonso ist, zeigt auch die Tatsache, dass Real für Alonso in die Tasche greift. In Leverkusen hatte er noch einen Vertrag bis zur kommenden Saison. Daher wird eine Ablösesumme fällig, die laut Medienberichten zwischen acht und zwölf Millionen Euro liegen soll.

Xabi Alonso: Rückkehr nach Madrid

Das Gute für Alonso: Er kennt sich in der spanischen Hauptstadt bestens aus. Von 2009 bis 2014 spielte er für die Königlichen, konnte in dieser Zeit insgesamt sechs Titel gewinnen. Zudem ging er seine ersten Schritte als Trainer in der Jugend von Real. Jetzt also soll er die Profimannschaft wieder in die Spur kriegen.