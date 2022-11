WM 2022: Heftiger Gegenwind für Hansi Flick! Diese Entscheidung sorgt für schäumende Wut – „Ein Skandal“

Am Donnerstag hat Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für die WM 2022 bekanntgegeben. Nicht mit dabei: Mats Hummels von Borussia Dortmund.

Die Entscheidung des Nachfolgers von Jogi Löw den Innenverteidiger nicht mit zur WM 2022 zu nehmen, sorgt bei vielen Fans für große Wut.

WM 2022: Hummels-Entscheidung sorgt für Entsetzen

Die Entscheidung von Hansi Flick Mats Hummels nicht für die Weltmeisterschaft in Katar zu nominieren, sorgt bei vielen Fans für großes Entsetzen. Der Großteil der Deutschen kann die Nichtberücksichtigung dabei nicht nachvollziehen.

„Null nachvollziehbar, momentan der beste deutsche Innenverteidiger“, kommentierte so eine Instagram-Nutzerin unter einem Bild des Weltmeisters von 2014. Auch unter dem offiziellen Instagram Account des DFB tummeln sich zahlreiche verärgerte Fans. „Hummels nicht mitzunehmen ist ein Skandal!“, schreibt so ein Fan. „Sowas Dummes Hummels nicht mitzunehmen!“, kritisiert ein anderer. Ein dritter geht sogar noch weiter und schreibt: „Wer Klostermann über Hummels stellt, hat gar keine Lust aus der Gruppenphase zu kommen. Peinlich!“. Andere Anhänger „verlieren langsam den Glauben an das Trainer-Team“.

WM 2022: „Dämliche Nationalmannschaft“

Auch bei den Fans auf Twitter hält sich die Wut nicht in Grenzen. „Klostermann, Kehrer und Bella Kotschap einem Mats Hummels in Topform vorzuziehen ist einfach eine Frechheit“, meint ein Fan. Ein anderer meint: „Den derzeit besten deutschen Innenverteidiger nicht mitzunehmen, zeigt wieder einmal, wie dämlich diese Nationalmannschaft in Gänze geworden ist. Flick genauso wie Löw und Bierhoff und Co. zusammen. Einfach nur schlecht!“.

Anstatt Mats Hummels zu nominieren, hat Flick Lukas Klostermann, Tilo Kehrer und Armel Bella Kotchap in den deutschen WM-Kader berufen. Während Hummels Woche für Woche Top-Leistungen in der Bundesliga und Champions League abruft, hat Lukas Klostermann beispielsweise aufgrund einen Syndesmosebandrisses seit Anfang August kein Pflichtspiel mehr absolviert. Auch deswegen können viele Fans die Entscheidung des Bundestrainers nicht verstehen.