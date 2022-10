WM 2022: Doping-Wirbel bei Deutschland-Gegner – droht ein Ausschluss?

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Deutschland muss in der Gruppe E gegen Japan, Costa Rica und Spanien antreten.

Während sich Hansi Flick derzeit Gedanken über die Frage machen muss, wie er seine Jungs zum Auftaktspiel gegen Japan wieder in die Spur bekommt, hat ein deutscher Gruppengegner ganz andere Probleme. Die Rede ist von Costa Rica. Es geht um Doping.

WM 2022: Doping-Befund bei Costa Rica

Im Rahmen der letzten Länderspielperiode wurde bei Costa Ricas Nationalspieler Orlando Galo ein positiver Doping-Befund festgestellt, dies teilte sein Klub Herediano mit. Der Mittelfeldspieler soll nach einem Testspiel gegen Südkorea bei einem Routine-Test der Fifa positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden sein.

Zu der Frage, um welche Substanz es sich genau handelt, machte der Klub allerdings keine Angaben. Fest steht allerdings, dass dem Spieler gehörig Ärger drohen dürfte.

WM 2022: Galo muss sich erklären

Doch wie geht es nun weiter? Zuallererst muss der 22-Jährige bei der Fifa vorstellig werden und die Einnahme der verbotenen Substanz erklären. Erst dann wird der Weltverband eine Entscheidung über mögliche Konsequenzen treffen.

Bis es allerdings so weit ist, darf der Mittelfeldspieler weiter für sein Team auf dem Platz stehen. Aufgrund der Kürze der Zeit bis zum WM-Startschuss könnte es sein, dass das Urteil der FIFA nicht mehr vor dem Start des Turniers verkündet wird. Galo entwickelte sich seit Oktober des letzten Jahres zu einer absoluten Stammkraft im Team von Nationaltrainer Luis Fernando Suarez. Dementsprechend sollte er auch bei der WM im Wüstenstaat mit dabei sein. Eine Sperre für den Spieler wäre somit ein herber Verlust für den deutschen Gruppengegner.