WM 2022: Bitterer Abschied? Superstar Ronaldo droht in Katar ein Desaster

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Wie auch schon in den vergangenen Jahren beanspruchen viele Nationen die Favoritenrolle für den Sieg im Wüstenstaat für sich.

Bei einer dieser Nationen, welche den Anspruch auf eine erfolgreiche WM haben, könnte das Turnier zu einem absoluten Desaster werden. Die Rede ist von Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo.

WM 2022: Droht Ronaldo ein WM-Desaster?

Im Vorfeld der WM ist der Erwartungsdruck hoch in Portugal. Die Fans erwarten aufgrund ihrer vermeintlich einfacheren Gruppe einen langen Verbleib ihrer Nation in Katar. Die Zielsetzung könnte sich allerdings als schwierig zu erfüllen herausstellen. Der Grund: Beim Europameister von 2016 brodelt es gewaltig. Nicht nur der Trainer, Fernando Santos, steht unter einer kritischen Beobachtung, sondern auch Superstar Cristiano Ronaldo.

Der einstige Hoffnungsträger wird immer mehr zum Sorgenkind der portugiesischen Nationalmannschaft. Bereits nach der Niederlage der Portugiesen in der Nations-League gegen Spanien (0:1) wurde der 37-Jährige viel kritisiert. Sein frustrierter Abgang zusammen mit einem sekundenlangen Kopfschütteln und dem zu Boden werfen der Kapitänsbinde sprachen dabei Bände über die aktuelle Verfassung des fünfmaligen Weltfußballers.

WM 2022: Wird Ronaldo zum Problem für Portugal?

Die bisherige Spielzeit ist wahrlich noch nicht die von Cristiano Ronaldo. Zwölf Mal lief der Portugiese wettbewerbsübergreifend für Manchester United in dieser Saison auf, dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Torvorlage. Der Superstar kommt in der Premier League zumeist als Joker zum Einsatz und befindet sich derzeit in einem Leistungsloch.

Sollte der 37-Jährige seine Form nicht schnell wiederfinden, könnte er zum Problem für die Portugiesen werden. Der Grund: In den vergangenen Jahren war das Spiel von Portugal auf Ronaldo als Zielspieler zugeschnitten. Nun, wenige Wochen vor der WM, hat der fünfmalige Weltfußballer weder einen Lauf, noch genügend Wettkampfpraxis um wieder in Form zu kommen. Alles andere als gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier.

Hinzu kommt, dass der sich in guter Form befindende Rafael Leao für Ronaldo zuletzt häufiger auf der Bank gesessen hat. Sollte die aktuelle Form von Ronaldo auch bei der WM anhalten, könnte er für Portugal zu einem Problem werden. Aufgrund seines Alters könnte die WM 2022 die letzte Weltmeisterschaft für Cristiano Ronaldo sein. In vier Jahren wäre der Portugiese immerhin schon 41 Jahre alt.