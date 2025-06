Werder Bremen vor Millionen-Deal? SVW nimmt Top-Youngster ins Visier

Werder Bremen könnte nach den Abgängen von Oliver Burke und Leihspieler Andre Silva im Sommer erneut nach einem Stürmer suchen. Der Bundesliga-Klub steht vor einer möglichen Umstrukturierung im Offensivspiel, da der neue Trainer Horst Steffen das System der Mannschaft noch nicht festgelegt hat.

Das unter Ole Werner etablierte 5-3-2 könnte zugunsten eines Systems mit nur einer Spitze weichen. Aktuell stehen hierfür Marvin Ducksch, Keke Topp, Marco Grüll, Justin Njinmah und Dawid Kownacki zur Verfügung. Doch Wechselgerüchte um Ducksch, Njinmah und Kownacki könnten die Pläne von Werder Bremen erschweren und weitere Transfers erforderlich machen.

Werder Bremen nimmt israelischen Nationalspieler ins Visier

Ein möglicher Kandidat für die Verstärkung der Offensive ist Dor Turgeman, der derzeit bei Maccabi Tel Aviv spielt. Wie das französische Portal „teamfootball“ berichtet, brachte der 21-jährige Angreifer mit seiner starken Leistung in Israel Aufmerksamkeit auf sich: 16 Tore und drei Vorlagen in 32 Ligaspielen sowie sieben Scorerpunkte in elf Europapokal-Partien.

Der zehnfache Nationalspieler Israels gehört zu den größten Talenten des Landes und nahm in den vergangenen Monaten eine starke Entwicklung. In diesem Sommer könnte der nächste Schritt folgen – setzt er seine Karriere in der Bundesliga fort? Fakt ist: Der 21-Jährige hat etliche Wechsel-Optionen.

Große Konurrenz bei Turgeman

Denn neben Werder Bremen haben auch andere Klubs Turgeman auf dem Radar. Zu den Interessenten gehören die Glasgow Rangers, die AZ Alkmaar sowie die französischen Klubs FC Nantes und Stade Reims. „Per Option kann das Arbeitspapier aber vereinsseitig verlängert werden“, was Tel Aviv eine bessere Verhandlungsposition verschafft.

Die Rangers scheinen besonders stark an Turgeman interessiert zu sein, scheiterten laut Berichten jedoch mit einem Angebot über vier Millionen Euro. Ob Werder Bremen bereit ist, eine ähnliche Summe für den israelischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen, bleibt abzuwarten. Fans hoffen auf eine schnelle Entscheidung und den ersten Transfer.

