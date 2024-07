Viertelfinale gegen Spanien: DFB macht große Ankündigung

Es wird immer spannender! Nach dem 2:0-Sieg gegen Dänemark steht Deutschland im Viertelfinale der Europameisterschaft. Dort kommt es zu einem vorgezogenen Finale gegen Spanien.

Damit das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Top-Favoriten im Viertelfinale ausschalten kann, braucht die Mannschaft laute Unterstützung. Vor dem Duell hat der Verband daher eine große Ankündigung gemacht. Jeder Fan sollte genau hinschauen.

Viertelfinale gegen Spanien

Bereits in der Gruppenphase war das DFB-Team in Stuttgart gefordert. Jetzt ist die deutsche Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale wieder da. Für Toni Kroos und Co. geht es gegen Spanien, das sich im Achtelfinale gegen Georgien (3:1) durchgesetzt hatte. Deutschland besiegte Dänemark mit 2:0 und zog dadurch in die Runde der letzten acht Teams ein.

Für viele Fans ist das Spiel gegen Spanien bereits ein vorgezogenes Finale. Die Spanier spielen eine starke EM und gehen als Favorit in die Partie. Damit das deutsche Team dennoch ins Halbfinale einzieht, plant der DFB jetzt eine große Aktion.

„Um ein optisch starkes Bild abzugeben, freuen wir uns, wenn ihr das Spiel im weißen Trikot oder T-Shirt besucht, um unsere Mannschaft als geschlossene weiße Wand zu unterstützen. Zur gemeinsamen Einstimmung auf das Spiel beginnt für deutsche Fans um 14.30 Uhr ein Fan-Walk zum Stadion. Treffpunkt ist ab 12 Uhr der Fan-Meeting-Point im Mittleren Schlossgarten“, schreibt der DFB-Fanclub.

„Alle in weiß“

Vom Schlossgarten gehen alle Fans dann auf der B14 über den Neckar und anschließend in Richtung des Stadions. Rund vier Kilometer ist der Fanmarsch lang und wird vom Fan-Club-Bus angeführt. Für gute Stimmung ist am Fan-Meeting-Point im mittleren Schlossgarten mit DJ Lunex gesorgt. Es gibt Essen und Trinken, dazu werden kostenlose Deutschland-Fahnen verteilt – nur solange der Vorrat reicht.

Als die Deutschen in der Gruppenphase gegen Ungarn (2:0) bereits in Stuttgart spielten, gab es jede Menge Chaos auf den Straßen (hier mehr dazu). Ob sich das nun auch im Viertelfinale wiederholt?