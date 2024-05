VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Showdown im Ruhrstadion – wer legt vor?

Jetzt geht es um Alles oder Nichts! Am Donnerstagabend (23. Mai) geht es für den VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf im Relegationshinspiel in die erste Runde. Im Duell um den letzten verbliebenen Platz für die Bundesligasaison 2024/2025 haben die Mannschaften aus dem Westen die Chance, den wichtigen ersten Schritt zu gehen.

Die Vorzeichen könnten für beide Teams nicht unterschiedlicher sein. Während Fortuna Düsseldorf seit 14 (!) Ligaspielen ungeschlagen ist, rutschte der VfL Bochum nach einer 4:1-Klatsche am letzten Spieltag in Bremen noch von Tabellenplatz 14 auf den Relegationsplatz ab. Kann der VfL nun die Wende schaffen?

VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf: Kann Bochum die Nebengeräusche ausstellen?

Viel spricht derzeit nicht dafür. Der Ausfall von Stammkeeper Manuel Riemann hat in den vergangenen Tagen für viel Unruhe im Verein gesorgt. Alle fragen sich nun: Wer soll Düsseldorfs Scorer-Maschine Christos Tzolis jetzt aufhalten? Mit unserem Live-Ticker verpasst du keines der Highlights zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf.

VfL Bochum – Fortuna Düsseldorf: -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

17.06 Uhr: Die Personalsituation beim VfL Bochum ist angespannt: Neben Manuel Riemann werden auch Michael Esser, Moritz-Broni Kwarteng, Philipp Förster, Erhan Masovic und Mohammed Tolba nicht zur Verfügung stehen. Bei der Fortuna fehlt nur Sima Suso. Emmanuel Iyoha, der zuletzt wegen einer Sperre fehlte, kehrt dagegen wieder zurück.

15.15 Uhr: Aufgrund der Formstärke der Düsseldorfer und der aktuellen Unruhen beim VfL Bochum dürfte die Fortuna sogar als leichter Favorit ins Relegationshinspiel gehen. Jedoch sollte man den Bundesligisten aus Bochum wohl keinesfalls unterschätzen.

13.58 Uhr: Die Personalie Manuel Riemann sorgte zudem beim VfL Bochum in den letzten Tagen für Unruhe. Der 35-Jährige wird der Mannschaft aufgrund „unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen“ in beiden Spielen fehlen. Aus sportlicher Sicht ein herber Rückschlag für den VfL: Riemann hatte seine Mannschaft schon oft mit mehreren starken Paraden vor einem weitaus schlimmeren Saisonausgang bewahrt.

Formstarke Düsseldorfer treffen auf kriselnde Bochumer

13.12 Uhr: Ganz anders ist die Stimmung dagegen in Düsseldorf. Nachdem es für den direkten Aufstieg trotz starker Punkteausbeute nicht gereicht hatte, geht die Fortuna nach 14 ungeschlagenen Ligaspielen nun mit viel Selbstbewusstsein in das Duell gegen den VfL Bochum. Angeführt wird der Klub aus der Landeshauptstadt dabei von Topscorer Christos Tzolis. Mit 32 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspieleinsätzen ist er Co-Torschützenkönig der zweiten Bundesliga.

12.33 Uhr: Der VfL Bochum wird sich sein Saisonende wohl ganz anders vorgestellt haben. Nach dem 3:4-Auswärtserfolg im Abstiegskracher gegen Union Berlin sah zwei Spieltage vor Schluss schon alles nach dem Klassenerhalt aus. Doch es kam Alles ganz anders: Durch zwei eindeutige Pleiten gegen Leverkusen und Bremen rutschte man dank des schlechteren Torverhältnisses noch auf den Relegationsrang ab. Nun könnte man sogar von der Fortuna bis in die zweite Liga durchgereicht werden.

12.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Relegationshinspiel zwischen dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf! Die reguläre Saison ist vorbei, jetzt heißt es für beide Teams: Nachsitzen! Die beiden Klubs aus dem Westen kämpfen um das letzte verbleibende Ticket für die Bundesligasaison 2024/2025. Am heutigen Donnerstagabend (23. Mai) können beide Teams das Tor zum Oberhaus zumindest schonmal ein wenig aufstoßen.