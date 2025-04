Tottenham – Eintracht Frankfurt: UEFA-Entscheidung vor dem Spiel! SGE-Fans kriegen große Augen

In der Bundesliga kämpfen die Adler um die Champions League – doch auch in dieser Saison geht es international bereits heiß her. Mit Tottenham – Eintracht Frankfurt steht im Viertelfinale der Europa League ein echter Kracher an.

Vor Tottenham Hotspur – Eintracht Frankfurt hat die UEFA nun eine Entscheidung getroffen. Und die sorgt durchaus für Wirbel. Schiedsrichter des Hinspiels ist mit Szymon Marciniak nämlich ein zwar erfahrener Referee. Jedoch auch einer, der in Deutschland zuletzt mächtig angeeckt war.

Tottenham – Eintracht Frankfurt: UEFA trifft Entscheidung

Am Donnerstagabend (21 Uhr) empfängt mit Tottenham Hotspur ein echtes Top-Team aus England die Adlerträger. Der Sieger dieses Duells darf sich ernsthafte Hoffnungen auf den Pokal machen, den die Eintracht bereits 2022 in den Nachthimmel von Sevilla streckte. Klar ist aber: Zumindest in das Hinspiel geht die SGE als Außenseiter.

Die Frage, wer die Partie leiten wird, ist inzwischen geklärt: Szymon Marciniak pfeift das erste Viertelfinale im Norden Londons. Für Fußballfans wahrlich kein Unbekannter. Bereits seit 2011 ist er FIFA-Schiedsrichter, pfiff bereits fast 100 Europapokal-Spiele und war auch bei der EM 2024 in Deutschland im Einsatz. Eigentlich hätte er dort sogar das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland bekommen sollen. Doch dann knallte es gewaltig.

Skandal blieb in Erinnerung

Ein Eklat bei Bayern Münchens Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid erhitzte die Gemüter und sorgte dafür, dass der Name Marciniak bis heute nicht bei jedem Fußballfan für ein Lächeln sorgt. Tief in der Nachspielzeit hatte er ein Tor von Matthijs de Ligt weggepfiffen, das dem FCB die Verlängerung gesichert hätte. Seine Abseitsentscheidung traf er bereits, bevor der Ball die Linie überquert hatte. So durfte der VAR nicht mehr einschreiten. Das mögliche Tor zählte nicht, die Bayern flogen raus und der Aufschrei war riesig.

Von dieser Panne dürfte sich der Pole inzwischen erholt haben, in Deutschland hat sein Ruf aber gelitten. Mit den Hessen kam Marciniak in seiner schon langen Karriere erst ein einziges Mal in Kontakt: 2013/14 war er Schiedsrichter beim 2:0 bei Qarabag Agdam. Nun folgt mit Tottenham – Eintracht Frankfurt ein echtes Highlight.