Toni Kroos verkündet es selbst: Auf DIESE Entscheidung haben alle gewartet

Es war der perfekte Abschied einer zehnjährigen Zeit: Toni Kroos hat mit seinem letzten Spiel für Real Madrid die Champions League gewonnen. Der DFB-Star holte damit den 6. Königsklassentitel seiner Karriere. Es war der fünfte Henkelpott mit dem spanischen Traditionsverein seit seiner Ankunft 2014.

Bei der anschließenden Feier in der Hauptstadt Spaniens ließ Toni Kroos die Fans jubeln. Der deutsche Superstar verkündete eine Nachricht, auf die die Anhänger schon lange gewartet haben.

Toni Kroos verkündet Entscheidung selbst

In Spanien ist er beliebt, bei Real Madrid eine Legende. Toni Kroos hat sich mit dem Champions-League-Titel bei den Fans verabschiedet. Der 34-Jährige hat vor einigen Wochen noch verkündet, dass er seine Karriere im Sommer beenden wird. Nach der EM 2024 ist also Schluss.

Beim spanischen Double-Sieger wird Kroos jetzt schon schmerzlich vermisst. Die jungen Spieler haben zu ihm aufgesehen. Besonders einer ist der größte Fan des Deutschen: Federico Valverde.

Für den Uruguayer ist Kroos seit Kindheitstagen ein Idol. Gemeinsam an seiner Seite feierte er schon zahlreiche Siege und Titel. Und jetzt darf sich Valverde über etwas ganz Besonderes freuen. Kroos bestätigte es auf der großen Party in Madrid am Sonntag (2. Juni).

Große Ehre für Real-Profi Valverde

Viele Real-Fans fragen sich seit Wochen schon: Wer wird die Rückennummer 8 bekommen, wenn Toni Kroos aufhört? Der DFB-Star hat dies nun selbst verkündet. Als die Fans seinen Namen riefen und jubelten, holte sich Kroos seinen Teamkollegen Valverde heran. „Es ist mir eine Freude, meine Nummer an diesen Jungen zu übergeben“, sagte der deutsche Profi. Damit steht also fest, dass der uruguayische Nationalspieler in Zukunft die Nummer 8 bei Real Madrid tragen wird. Bisher lief Valverde mit der Nummer 15 auf.

Schüchtern und glücklich zeigte sich Valverde nach dieser Ankündigung. Hinter den Kulissen dürfte die Entscheidung bereits längst gefallen sein, nun hat Kroos sie endlich verkündet. Eine besondere Ehre für Valverde, der ab der kommenden Saison 2024/25 mit der Nummer seines Idols spielen wird.

Während für die meisten Spieler jetzt Urlaub angesagt ist, wird Kroos bald zur deutschen Nationalmannschaft stoßen. Allerdings werden er und Teamkollege Antonio Rüdiger das vorletzte Länderspiel am Montag (3. Juni, 20.45 Uhr) gegen die Ukraine noch verpassen. Am Freitag (7. Juni, 20.45 Uhr) steht dann die Generalprobe vor der EM 2024 gegen Griechenland an.