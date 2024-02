Thomas Tuchel: Sky-Zoff nimmt absurde Züge an – Verein feuert zurück

Thomas Tuchel gegen Sky – dieser Zoff sorgte schon im letzten Jahr für Aufsehen. Nach einer Ruhephase geht es jetzt in die nächste Runde. Der Coach des Rekordmeisters ist mächtig angezählt. Es droht eine titellose Saison. Doch jetzt verteidigt ihn sein Verein.

Denn Thomas Tuchel liegt mal wieder im Clinch mit Sky. Dieses Mal fetzt er sich jedoch nicht mit Didi Hamann und Lothar Matthäus (hier mehr dazu erfahren). Viel mehr geht es um einen brisanten Bericht des Pay-TV-Riesen. Weder Tuchel noch Bayern München wollen den so stehen lassen.

War Thomas Tuchel abfällig zur Mannschaft?

Spätestens mit der 0:3-Niederlage in Leverkusen begann der Stuhl des Ex-Dortmund-, Ex-Paris- und Ex-Chelsea-Trainers zu wackeln. In der Bundesliga enteilte Bayer den Bayern um fünf Punkte, im DFB-Pokal ist man längst raus und auch in der Champions League setzte es eine Pleite.

Immer wieder sorgt das Auftreten des Rekordmeisters für Diskussionen. Wichtige Spieler tauchen ab, unerklärliche Fehler treten auf, von Dominanz ist schon lange keine Spur mehr. Liegen die schwachen Auftritte am Trainer oder an den Spielern, die sich nicht an Vorgaben halten.

Ein Bericht von Sky goss weiter Öl ins Feuer. Wie Moderator Riccardo Basile in einer Talk-Sendung erklärte, habe er gehört, dass Thomas Tuchel nach der Leverkusen-Niederlage einen kuriosen Satz in der Kabine fallen ließ. „Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm, dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen“, habe er gesagt.

Bayern kontert

Das wollte der Rekordmeister so nicht stehen lassen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum schritt Pressesprecher Dieter Nickles ein. „Dass Trainer Thomas Tuchel einen Satz gesagt haben soll, der so nie stattgefunden hat. Das ist schlichtweg nicht richtig und es ist nicht die Wahrheit“, stellte dieser klar.

Solche Sätze, die in die Medienwelt hinausgehen, hätten eine toxische, bisweilen würdelose Wirkung. Auch Tuchel zeigte sich irritiert: „Dieser Satz, den Dieter angesprochen hat, das ist ja völlig absurd. Ein Trainer, der so einen Satz sagt, der steigt ja nicht mehr in den Bus ein.“

Thomas Tuchel: Sky mit Statement

Kurz darauf reagierte auch Sky nochmals und stellte klar, dass man für „fantastischen Livesport, aber eben auch für investigativen Journalismus stehe“. Das Reporterteam stehe für saubere Recherchen und genieße volles Vertrauen. Dieser Zoff scheint noch nicht beendet.